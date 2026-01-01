Distribuera RomM med ettklicksinstallation.
Självhostad ROM-hanterare som organiserar retrospelsamlingar med metadata, omslagsbilder och webbläsarbaserat spelande.
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Vad du kan bygga med RomM
RomM är en omfattande självhostad plattform för ROM-hantering som förvandlar spridda spelfiler till ett organiserat, sökbart bibliotek. Den berikar automatiskt din samling med omslagsbilder, skärmdumpar och beskrivningar från IGDB och MobyGames, och stöder hundratals plattformar från arkadklassiker till moderna konsoler.
Att själv hosta RomM innebär att din spelsamling stannar på din egen infrastruktur – inga bekymmer med användarvillkor för molnlagring, ingen bandbreddsbegränsning och inga månadsavgifter. Du kontrollerar vem som har åtkomst, och ditt bibliotek växer utan gränser när du lägger till nya plattformar eller kompletterar samlingar.
Viktiga funktioner i RomM
Automatisk metadata
Hämtar omslagsbilder, skärmdumpar och beskrivningar från IGDB och MobyGames, vilket eliminerar timmar av manuell katalogisering för stora samlingar.
Webbläsarbaserad spelupplevelse
Spela spel direkt i webbläsaren via EmulatorJS och RuffleRS utan att installera emulatorer på varje enhet.
Multiplattformsstöd
Organiserar samlingar som sträcker sig över NES, SNES, PlayStation, arkad och hundratals andra plattformar under ett enhetligt gränssnitt.
Användarbehörigheter
Granulära åtkomstkontroller låter dig dela ditt bibliotek med familj eller vänner, samtidigt som du håller administrativa funktioner begränsade.
Flerfils spelgruppering
Upptäcker och grupperar automatiskt flerskivstitlar, regionala varianter och revisioner, så att varje spel blir en enda post.
Varför köra RomM på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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