RomM är en omfattande självhostad plattform för ROM-hantering som förvandlar spridda spelfiler till ett organiserat, sökbart bibliotek. Den berikar automatiskt din samling med omslagsbilder, skärmdumpar och beskrivningar från IGDB och MobyGames, och stöder hundratals plattformar från arkadklassiker till moderna konsoler.

Att själv hosta RomM innebär att din spelsamling stannar på din egen infrastruktur – inga bekymmer med användarvillkor för molnlagring, ingen bandbreddsbegränsning och inga månadsavgifter. Du kontrollerar vem som har åtkomst, och ditt bibliotek växer utan gränser när du lägger till nya plattformar eller kompletterar samlingar.