Upp till 69 % rabatt på ThingsBoard

Installera ThingsBoard med installation med ett klick.

IoT-plattform med öppen källkod för enhetshantering, realtidsinsamling av telemetridata och visualisering av anpassade kontrollpaneler.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
121,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera ThingsBoard med installation med ett klick.

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69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med ThingsBoard

ThingsBoard är en IoT-plattform med öppen källkod som hanterar hela livscykeln för distributioner av anslutna enheter — från enhetsetablering och hantering av autentiseringsuppgifter genom telemetriinsamling i realtid, komplex händelsebearbetning och anpassad instrumentpanelsvisualisering. Den stöder MQTT-, HTTP- och CoAP-protokoll direkt, vilket gör den kompatibel med praktiskt taget alla mikrokontroller, industriella sensorer eller gateways.

Att själv hosta ThingsBoard på din egen VPS innebär att din enhetsdata aldrig lämnar din infrastruktur — avgörande för industriella, medicinska och smarta byggnadsdistributioner som omfattas av krav på datasuveränitet. Med stöd för flera klienter kan en enda ThingsBoard-instans tjäna isolerade miljöer för olika team, kunder eller projekt.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i ThingsBoard

Realtidsöversikter

Bygg anpassade instrumentpaneler med dussintals widgettyper – diagram, mätare, kartor och tabeller – som uppdateras i realtid när enheter skickar telemetri.

Visuell regelmotor

Bearbeta enhetsdata med en dra-och-släpp-redigerare för regelkedjor som utlöser larm, omvandlar nyttolaster och vidarebefordrar händelser till externa system.

MQTT-enhetsanslutning

Anslut sensorer och mikrokontroller via MQTT, HTTP eller CoAP med åtkomsttoken per enhet, utan behov av en extra mäklare.

Enhetsflottahantering

Organisera enheter i grupper, tilldela delade attribut, hantera firmwareuppdateringar och spåra enhetsstatus för hela din flotta.

Fleranvändarsupport

Skapa isolerade klientkonton med egna enheter, översikter och användarroller — perfekt för produktföretag som hanterar kunders driftsättningar.

Larm och meddelanden

Definiera tröskelvärdes- eller regelstyrda larm som skickar e-post, webhook eller plattformsmeddelanden när enheten uppfyller villkoren.

Varför köra ThingsBoard på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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