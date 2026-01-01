Installera ThingsBoard med installation med ett klick.
IoT-plattform med öppen källkod för enhetshantering, realtidsinsamling av telemetridata och visualisering av anpassade kontrollpaneler.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ThingsBoard
ThingsBoard är en IoT-plattform med öppen källkod som hanterar hela livscykeln för distributioner av anslutna enheter — från enhetsetablering och hantering av autentiseringsuppgifter genom telemetriinsamling i realtid, komplex händelsebearbetning och anpassad instrumentpanelsvisualisering. Den stöder MQTT-, HTTP- och CoAP-protokoll direkt, vilket gör den kompatibel med praktiskt taget alla mikrokontroller, industriella sensorer eller gateways.
Att själv hosta ThingsBoard på din egen VPS innebär att din enhetsdata aldrig lämnar din infrastruktur — avgörande för industriella, medicinska och smarta byggnadsdistributioner som omfattas av krav på datasuveränitet. Med stöd för flera klienter kan en enda ThingsBoard-instans tjäna isolerade miljöer för olika team, kunder eller projekt.
Viktiga funktioner i ThingsBoard
Realtidsöversikter
Bygg anpassade instrumentpaneler med dussintals widgettyper – diagram, mätare, kartor och tabeller – som uppdateras i realtid när enheter skickar telemetri.
Visuell regelmotor
Bearbeta enhetsdata med en dra-och-släpp-redigerare för regelkedjor som utlöser larm, omvandlar nyttolaster och vidarebefordrar händelser till externa system.
MQTT-enhetsanslutning
Anslut sensorer och mikrokontroller via MQTT, HTTP eller CoAP med åtkomsttoken per enhet, utan behov av en extra mäklare.
Enhetsflottahantering
Organisera enheter i grupper, tilldela delade attribut, hantera firmwareuppdateringar och spåra enhetsstatus för hela din flotta.
Fleranvändarsupport
Skapa isolerade klientkonton med egna enheter, översikter och användarroller — perfekt för produktföretag som hanterar kunders driftsättningar.
Larm och meddelanden
Definiera tröskelvärdes- eller regelstyrda larm som skickar e-post, webhook eller plattformsmeddelanden när enheten uppfyller villkoren.
Varför köra ThingsBoard på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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