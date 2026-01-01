ThingsBoard är en IoT-plattform med öppen källkod som hanterar hela livscykeln för distributioner av anslutna enheter — från enhetsetablering och hantering av autentiseringsuppgifter genom telemetriinsamling i realtid, komplex händelsebearbetning och anpassad instrumentpanelsvisualisering. Den stöder MQTT-, HTTP- och CoAP-protokoll direkt, vilket gör den kompatibel med praktiskt taget alla mikrokontroller, industriella sensorer eller gateways.

Att själv hosta ThingsBoard på din egen VPS innebär att din enhetsdata aldrig lämnar din infrastruktur — avgörande för industriella, medicinska och smarta byggnadsdistributioner som omfattas av krav på datasuveränitet. Med stöd för flera klienter kan en enda ThingsBoard-instans tjäna isolerade miljöer för olika team, kunder eller projekt.