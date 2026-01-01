Krayin CRM är ett gratis, öppen källkod-ramverk för kundrelationshantering byggt på Laravel och Vue.js. Det ger säljteam en komplett arbetsyta för kundlivscykeln – från insamling och kvalificering av leads, via pipeline-spårning, offertskapande och efterförsäljningsaktiviteter – utan licenskostnader per användare eller leverantörslåsning.

Att själv hosta Krayin på din egen VPS håller varje lead, kontakt, e-postutbyte och intäktsiffra inom infrastruktur du kontrollerar, och låter utvecklare utöka CRM-systemet genom Laravel-paket, anpassade attribut och REST API:er för att matcha hur ditt team faktiskt säljer.