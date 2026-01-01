Installera Krayin CRM med en klicksinstallation
Öppen källkod Laravel CRM för heltäckande hantering av leads, kontakter, pipelines och kundrelationer.
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Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.
Vad du kan bygga med Krayin CRM
Krayin CRM är ett gratis, öppen källkod-ramverk för kundrelationshantering byggt på Laravel och Vue.js. Det ger säljteam en komplett arbetsyta för kundlivscykeln – från insamling och kvalificering av leads, via pipeline-spårning, offertskapande och efterförsäljningsaktiviteter – utan licenskostnader per användare eller leverantörslåsning.
Att själv hosta Krayin på din egen VPS håller varje lead, kontakt, e-postutbyte och intäktsiffra inom infrastruktur du kontrollerar, och låter utvecklare utöka CRM-systemet genom Laravel-paket, anpassade attribut och REST API:er för att matcha hur ditt team faktiskt säljer.
Viktiga funktioner i Krayin CRM
Visuella säljprocesser
Dra leads genom anpassningsbara Kanban-steg så att säljare och chefer alltid ser affärsstatus med en blick.
Leadhantering
Fånga leads från webbformulär, tilldela ägare, poängsätt efter källa och omvandla kvalificerade prospekt till konton och offerter.
Anpassade attribut
Lägg till anpassade fält till leads, kontakter, organisationer och offerter utan att röra kod, och anpassa CRM-systemet till er säljprocess.
Offerter och produkter
Generera varumärkesanpassade offerter från en inbyggd produktkatalog med skatte- och rabattregler, och spåra dem sedan till vunnen affär.
E-post och aktiviteter
Logga samtal, möten och e-post mot valfri post, med kalendervyer och uppföljningspåminnelser för att hålla affärerna igång.
Webbformulär och API:er
Publicera inbäddningsbara webbformulär för leadgenerering och använd REST API:et för att synkronisera data med din befintliga marknadsföringsstack.
Varför köra Krayin CRM på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Rekommenderad serverplats:
Kontrollerar...
Lansera lokalt. Väx globalt.
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Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
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