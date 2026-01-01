PentAGI är ett helt autonomt AI-agentsystem som utför komplexa penetrationstestningsuppgifter utan ständig mänsklig övervakning. Det orkestrerar specialiserade AI-agenter — planerare, forskare, kodare och penetrationstestare — som resonerar kring ett mål, väljer rätt verktyg och exekverar dem inuti isolerade Docker-containrar för att upptäcka och validera sårbarheter.

Anslut dina egna OpenAI-, Anthropic- eller Google Gemini-nycklar och PentAGI driver hela engagemanget, från rekognoscering till rapportering, med hjälp av en sökbar kunskapsbas som stöds av en pgvector-databas och en inbyggd webbskrapa. Självhostning på din egen VPS håller känslig skanningsdata, autentiseringsuppgifter och fynd helt på din infrastruktur istället för en tredjeparts säkerhetstjänst.