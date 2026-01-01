Installera PentAGI med installation med ett klick.
Helautomatiskt AI-agentsystem som kör komplexa penetrationstester från en enda självhostad kontrollpanel.
Välj en VPS-prenumeration för PentAGI
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med PentAGI
PentAGI är ett helt autonomt AI-agentsystem som utför komplexa penetrationstestningsuppgifter utan ständig mänsklig övervakning. Det orkestrerar specialiserade AI-agenter — planerare, forskare, kodare och penetrationstestare — som resonerar kring ett mål, väljer rätt verktyg och exekverar dem inuti isolerade Docker-containrar för att upptäcka och validera sårbarheter.
Anslut dina egna OpenAI-, Anthropic- eller Google Gemini-nycklar och PentAGI driver hela engagemanget, från rekognoscering till rapportering, med hjälp av en sökbar kunskapsbas som stöds av en pgvector-databas och en inbyggd webbskrapa. Självhostning på din egen VPS håller känslig skanningsdata, autentiseringsuppgifter och fynd helt på din infrastruktur istället för en tredjeparts säkerhetstjänst.
Viktiga funktioner i PentAGI
Autonoma AI-agenter
Planerare, forskare, kodare och pentestare-agenter samarbetar för att utföra fullständiga uppdrag utan manuell steg-för-steg-inmatning.
Ta med din egen LLM
Anslut OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek eller lokala Ollama-modeller och byt leverantörer när du vill.
Isolerad verktygskörning
Agenter startar tillfälliga Docker-behållare för att köra säkerhetsverktyg, och håller varje kommando isolerat från värden.
Vektorkunskapsbas
En paketerad pgvector-databas ger agenter långtidsminne av fynd, mål och tidigare steg i en uppgift.
Inbyggd webbforskning
En integrerad skrapa och sökanslutningar låter agenter samla in exploits, rådgivningar och dokumentation vid behov.
Varför köra PentAGI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.