Apache Guacamole är en klientlös fjärrskrivbordsgateway som låter dig komma åt RDP-, VNC-, SSH- och Telnet-servrar från vilken modern webbläsare som helst — inga insticksmoduler, ingen inbyggd klientprogramvara och ingen installation per enhet. Webbläsaren hanterar renderingen medan en serverbaserad daemon översätter protokoll, vilket gör fjärråtkomst lika enkelt som att öppna en URL.

Att hosta Guacamole själv på din egen VPS förvandlar din server till en central åtkomstpunkt för att hantera fjärrmaskiner var som helst i världen. Inbyggd användarhantering, granskningsloggar och anslutningsdelning gör den lika användbar för ensamma administratörer och små team, samtidigt som du behåller varje inloggningsuppgift och session under din direkta kontroll.