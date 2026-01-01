Installera Apache Guacamole med ett klick.
Klientfri fjärrskrivbordsgateway för att komma åt RDP-, SSH-, VNC- och Telnet-anslutningar direkt från din webbläsare.
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Vad du kan bygga med Apache Guacamole
Apache Guacamole är en klientlös fjärrskrivbordsgateway som låter dig komma åt RDP-, VNC-, SSH- och Telnet-servrar från vilken modern webbläsare som helst — inga insticksmoduler, ingen inbyggd klientprogramvara och ingen installation per enhet. Webbläsaren hanterar renderingen medan en serverbaserad daemon översätter protokoll, vilket gör fjärråtkomst lika enkelt som att öppna en URL.
Att hosta Guacamole själv på din egen VPS förvandlar din server till en central åtkomstpunkt för att hantera fjärrmaskiner var som helst i världen. Inbyggd användarhantering, granskningsloggar och anslutningsdelning gör den lika användbar för ensamma administratörer och små team, samtidigt som du behåller varje inloggningsuppgift och session under din direkta kontroll.
Viktiga funktioner i Apache Guacamole
Klientlös webbläsaråtkomst
Anslut till valfri RDP-, VNC-, SSH- eller Telnet-värd direkt från en webbläsarflik — ingen klientprogramvara, inga tillägg, inga brandvägsomvägar.
Flerprotokollstöd
Inbyggda adaptrar för RDP, VNC, SSH, Telnet och Kubernetes täcker de vardagliga behoven hos administratörer, utvecklare och säkerhetsteam.
Centraliserade autentiseringsuppgifter
Lagra serverlösenord, SSH-nycklar och certifikat en gång i Guacamole och ge användare åtkomst utan att någonsin dela de underliggande hemligheterna.
Användar- och grupphantering
Rollbaserade behörigheter, LDAP- och SAML-integration, samt åtkomstregler per anslutning håller stora team organiserade när anslutningsinventeringen växer.
Sessionsinspelning och granskning
Valfri sessionsinspelning och detaljerade aktivitetsloggar gör det enkelt att granska vem som anslöt var och vad de gjorde.
Varför köra Apache Guacamole på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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