Maxun är en webbdataplattform med öppen källkod och utan kod som låter dig extrahera, skrapa, genomsöka och söka på webben utan att skriva kod. Med en visuell inspelare bläddrar du helt enkelt på en webbplats och Maxun omvandlar dina åtgärder till en återanvändbar extraktionsrobot – ingen programmeringskunskap krävs. AI-driven extraktion låter dig beskriva med vanligt språk vilken data du vill ha och få den hämtad automatiskt.

Att själv hosta Maxun på din egen VPS ger dig full kontroll över din skrapade data, schemaläggning och integrationer. Plattformen stöder export till Google Sheets, Airtable och webhooks, och inkluderar ett komplett SDK och CLI för utvecklare som vill gå längre. Denna distribution inkluderar PostgreSQL för datapersistens och MinIO för fillagring, vilket ger dig en komplett, produktionsklar installation.