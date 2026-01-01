Installera Maxun med installation med ett klick.
Öppen källkod och kodfri plattform för att omvandla vilken webbplats som helst till strukturerade, automatiserade arbetsflöden för datautvinning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Maxun
Maxun är en webbdataplattform med öppen källkod och utan kod som låter dig extrahera, skrapa, genomsöka och söka på webben utan att skriva kod. Med en visuell inspelare bläddrar du helt enkelt på en webbplats och Maxun omvandlar dina åtgärder till en återanvändbar extraktionsrobot – ingen programmeringskunskap krävs. AI-driven extraktion låter dig beskriva med vanligt språk vilken data du vill ha och få den hämtad automatiskt.
Att själv hosta Maxun på din egen VPS ger dig full kontroll över din skrapade data, schemaläggning och integrationer. Plattformen stöder export till Google Sheets, Airtable och webhooks, och inkluderar ett komplett SDK och CLI för utvecklare som vill gå längre. Denna distribution inkluderar PostgreSQL för datapersistens och MinIO för fillagring, vilket ger dig en komplett, produktionsklar installation.
Viktiga funktioner i Maxun
Kodfri inspelare
Spela in dina webbläsaråtgärder en gång och Maxun omvandlar dem till en repeterbar extraktionsrobot — ingen kod krävs.
AI dataextraktion
Beskriv den data du vill ha med naturligt språk och låt LLM-driven extraktion lokalisera och strukturera den åt dig.
Webbkrypning
Genomsök hela webbplatser automatiskt, upptäck och extrahera innehåll från varje relevant sida inom ett definierat omfång.
Schemalagda körningar
Schemalägg robotar att köra och leverera färsk strukturerad data till din valda destination utan manuell inblandning.
Flexibla integrationer
Exportera extraherad data direkt till Google Sheets, Airtable eller valfri webhook-slutpunkt med inbyggt integrationsstöd.
Varför köra Maxun på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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