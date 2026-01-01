SmokePing är en kontinuerlig latensövervakare som avsöker mål med jämna mellanrum och återger resultaten som rökiga RRD-grafer, där färgbandet runt medianen visualiserar jitter och paketförlust med en blick. Byggd av Tobias Oetiker (författaren till MRTG och RRDtool), har den varit det de facto-verktyget för nätverksåtkomlighet för internetleverantörer, webbhotell och hemmalabb i över tjugo år.

Att själv hosta SmokePing på din egen VPS ger dig en permanent utsiktspunkt för att mäta hur en fast plats ser resten av internet — användbart för att diagnostisera problem med internetleverantörer, jämföra transitoperatörer, övervaka SLA-efterlevnad för fjärrplatser och föra en långsiktig logg över hur tillgängliga dina tjänster är. Distributionen levereras med persistenta volymer för både konfigurationen och den historiska RRD-databasen.