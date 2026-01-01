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Långvarigt övervakningsverktyg för latens och paketförlust som visualiserar nätverksjitter och nåbarhet som rökiga RRD-grafer.

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Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med SmokePing

SmokePing är en kontinuerlig latensövervakare som avsöker mål med jämna mellanrum och återger resultaten som rökiga RRD-grafer, där färgbandet runt medianen visualiserar jitter och paketförlust med en blick. Byggd av Tobias Oetiker (författaren till MRTG och RRDtool), har den varit det de facto-verktyget för nätverksåtkomlighet för internetleverantörer, webbhotell och hemmalabb i över tjugo år.

Att själv hosta SmokePing på din egen VPS ger dig en permanent utsiktspunkt för att mäta hur en fast plats ser resten av internet — användbart för att diagnostisera problem med internetleverantörer, jämföra transitoperatörer, övervaka SLA-efterlevnad för fjärrplatser och föra en långsiktig logg över hur tillgängliga dina tjänster är. Distributionen levereras med persistenta volymer för både konfigurationen och den historiska RRD-databasen.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i SmokePing

Rökiga RRD-grafer

Rita medianlatens med ett färgat band som visar varians och paketförlust i en bild, för att omedelbart synliggöra jitter och brownouts.

Flera sondtyper

Kombinera ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing och Curl-sonder i en instans för att tillsammans övervaka nätverkssökvägar och applikationsåtkomlighet.

Hierarkiska mål

Gruppera mål i trädstrukturerade sektioner så att instrumentpaneler förblir läsbara när du övervakar många värdar över regioner, platser eller leverantörer.

Tröskelvarningar

Utlös e-post- eller skriptbaserade varningar när ett mål överskrider konfigurerbara tröskelvärden för förlust eller latens under en längre tid.

Huvud-/slavsonder

Kör ytterligare SmokePing-noder som slavar på avlägsna platser och aggregera deras resultat i master-gränssnittet för övervakning från flera platser.

Långsiktigt bevarande

Round-robin RRD-databaser behåller dagliga, veckovisa, månatliga och årliga vyer med konstant diskanvändning, vilket är idealiskt för att upptäcka långvariga försämringar.

Varför köra SmokePing på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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