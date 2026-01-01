Installera SmokePing med en klicksinstallation.
Långvarigt övervakningsverktyg för latens och paketförlust som visualiserar nätverksjitter och nåbarhet som rökiga RRD-grafer.
Välj en VPS-prenumeration för SmokePing
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SmokePing
SmokePing är en kontinuerlig latensövervakare som avsöker mål med jämna mellanrum och återger resultaten som rökiga RRD-grafer, där färgbandet runt medianen visualiserar jitter och paketförlust med en blick. Byggd av Tobias Oetiker (författaren till MRTG och RRDtool), har den varit det de facto-verktyget för nätverksåtkomlighet för internetleverantörer, webbhotell och hemmalabb i över tjugo år.
Att själv hosta SmokePing på din egen VPS ger dig en permanent utsiktspunkt för att mäta hur en fast plats ser resten av internet — användbart för att diagnostisera problem med internetleverantörer, jämföra transitoperatörer, övervaka SLA-efterlevnad för fjärrplatser och föra en långsiktig logg över hur tillgängliga dina tjänster är. Distributionen levereras med persistenta volymer för både konfigurationen och den historiska RRD-databasen.
Viktiga funktioner i SmokePing
Rökiga RRD-grafer
Rita medianlatens med ett färgat band som visar varians och paketförlust i en bild, för att omedelbart synliggöra jitter och brownouts.
Flera sondtyper
Kombinera ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing och Curl-sonder i en instans för att tillsammans övervaka nätverkssökvägar och applikationsåtkomlighet.
Hierarkiska mål
Gruppera mål i trädstrukturerade sektioner så att instrumentpaneler förblir läsbara när du övervakar många värdar över regioner, platser eller leverantörer.
Tröskelvarningar
Utlös e-post- eller skriptbaserade varningar när ett mål överskrider konfigurerbara tröskelvärden för förlust eller latens under en längre tid.
Huvud-/slavsonder
Kör ytterligare SmokePing-noder som slavar på avlägsna platser och aggregera deras resultat i master-gränssnittet för övervakning från flera platser.
Långsiktigt bevarande
Round-robin RRD-databaser behåller dagliga, veckovisa, månatliga och årliga vyer med konstant diskanvändning, vilket är idealiskt för att upptäcka långvariga försämringar.
Varför köra SmokePing på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.