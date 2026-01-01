Upp till 69 % rabatt på Trek

Driftsätt Trek med installation med ett klick.

Självhostad samarbetsreseplanerare i realtid med interaktiva kartor, budgetar, packlistor, dagböcker och AI-assistans.

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400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Trek

Trek är en öppen källkodsbaserad, självhostad reseplaneringsplattform som kombinerar samarbete i realtid med allt du behöver för att organisera en resa i ett enda gränssnitt. Dra-och-släpp-dagplanerare, interaktiva kartor med fotomarkörer, väderprognoser, budgetar i flera valutor, packlistor och en resedagbok i magasinformat finns alla tillsammans med reservationer, dokumentlagring och PDF-export.

Till skillnad från kommersiella planeringsappar som låser dina resplaner och foton bakom prenumerationsnivåer, körs Trek helt på infrastruktur du kontrollerar. Realtids-WebSocket-synkronisering håller reskamrater och familjemedlemmar koordinerade när planerna utvecklas, valfri OIDC-engångsinloggning integreras med befintliga identitetsleverantörer, och en inbyggd MCP-server låter AI-assistenter hjälpa till att planera, packa och budgetera utan att skicka känslig data till tredje part.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Trek

Realtidssamarbete

WebSocket-synkronisering skickar omedelbart varje redigering av resplan, anteckning och budgetändring till varje ansluten resenär, så att medplanerare alltid ser samma plan.

Interaktiva reskartor

Leaflet- eller Mapbox GL-kartor med 3D-byggnader, terräng, ruttvisualisering, fotomarkörer och klustring förvandlar platta resplaner till en visuell plan.

Budgetar och packlistor

Spåra kategoribaserade utgifter med uppdelning per person och per dag, stöd för flera valutor, mallar för packlistor och valfri spårning av bagagevikt.

Resedagbok och atlas

Dokumentera resor i en dagbok i magasinformat med foton och stämningar, och visualisera besökta länder, serier och statistik på en världskarta.

SSO och 2FA

Anslut valfri OIDC-leverantör — Google, Apple, Authentik, Keycloak — och skydda konton med TOTP-baserad tvåfaktorsautentisering och reservkoder.

AI via MCP-server

OAuth 2.1-autentiserad MCP-server med över 150 verktyg låter AI-assistenter skapa resor, skapa packlistor och hantera budgetar med begränsade behörigheter.

Varför köra Trek på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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