Trek är en öppen källkodsbaserad, självhostad reseplaneringsplattform som kombinerar samarbete i realtid med allt du behöver för att organisera en resa i ett enda gränssnitt. Dra-och-släpp-dagplanerare, interaktiva kartor med fotomarkörer, väderprognoser, budgetar i flera valutor, packlistor och en resedagbok i magasinformat finns alla tillsammans med reservationer, dokumentlagring och PDF-export.

Till skillnad från kommersiella planeringsappar som låser dina resplaner och foton bakom prenumerationsnivåer, körs Trek helt på infrastruktur du kontrollerar. Realtids-WebSocket-synkronisering håller reskamrater och familjemedlemmar koordinerade när planerna utvecklas, valfri OIDC-engångsinloggning integreras med befintliga identitetsleverantörer, och en inbyggd MCP-server låter AI-assistenter hjälpa till att planera, packa och budgetera utan att skicka känslig data till tredje part.