Driftsätt Trek med installation med ett klick.
Självhostad samarbetsreseplanerare i realtid med interaktiva kartor, budgetar, packlistor, dagböcker och AI-assistans.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Trek
Trek är en öppen källkodsbaserad, självhostad reseplaneringsplattform som kombinerar samarbete i realtid med allt du behöver för att organisera en resa i ett enda gränssnitt. Dra-och-släpp-dagplanerare, interaktiva kartor med fotomarkörer, väderprognoser, budgetar i flera valutor, packlistor och en resedagbok i magasinformat finns alla tillsammans med reservationer, dokumentlagring och PDF-export.
Till skillnad från kommersiella planeringsappar som låser dina resplaner och foton bakom prenumerationsnivåer, körs Trek helt på infrastruktur du kontrollerar. Realtids-WebSocket-synkronisering håller reskamrater och familjemedlemmar koordinerade när planerna utvecklas, valfri OIDC-engångsinloggning integreras med befintliga identitetsleverantörer, och en inbyggd MCP-server låter AI-assistenter hjälpa till att planera, packa och budgetera utan att skicka känslig data till tredje part.
Viktiga funktioner i Trek
Realtidssamarbete
WebSocket-synkronisering skickar omedelbart varje redigering av resplan, anteckning och budgetändring till varje ansluten resenär, så att medplanerare alltid ser samma plan.
Interaktiva reskartor
Leaflet- eller Mapbox GL-kartor med 3D-byggnader, terräng, ruttvisualisering, fotomarkörer och klustring förvandlar platta resplaner till en visuell plan.
Budgetar och packlistor
Spåra kategoribaserade utgifter med uppdelning per person och per dag, stöd för flera valutor, mallar för packlistor och valfri spårning av bagagevikt.
Resedagbok och atlas
Dokumentera resor i en dagbok i magasinformat med foton och stämningar, och visualisera besökta länder, serier och statistik på en världskarta.
SSO och 2FA
Anslut valfri OIDC-leverantör — Google, Apple, Authentik, Keycloak — och skydda konton med TOTP-baserad tvåfaktorsautentisering och reservkoder.
AI via MCP-server
OAuth 2.1-autentiserad MCP-server med över 150 verktyg låter AI-assistenter skapa resor, skapa packlistor och hantera budgetar med begränsade behörigheter.
Varför köra Trek på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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