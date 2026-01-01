Installera Anki Sync Server Enhanced med en klicksinstallation.
Självhostad Anki synkserver med fleranvändarkonton, automatiserade säkerhetskopior och en inbyggd webbpanel.
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Vad du kan bygga med Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced är en produktionsklar Docker-avbildning som hostar det officiella Anki-synkroniseringsprotokollet på er egen VPS. Detta låter er synkronisera kortlekar över stationära datorer, AnkiDroid och AnkiMobile utan att vara beroende av AnkiWeb. Den bygger på den officiella Anki-källan och följer automatiskt varje uppströmsrelease.
Självhostning håller varje kort, granskningshistorik och mediefil under er kontroll. En enda container inkluderar stöd för flera användare och schemalagda säkerhetskopior med valfri S3-uppladdning. Den erbjuder även Prometheus-mätvärden, fail2ban, hastighetsbegränsning och en statuspanel. Du behöver inga separata databaser eller externa tjänster.
Viktiga funktioner i Anki Sync Server Enhanced
Fleranvändarsynkronisering
Hosta upp till 99 oberoende användare på en VPS, var och en med sina egna inloggningsuppgifter och isolerad lagring.
Automatiserade säkerhetskopior
Dagliga arkiv av hela samlingen med konfigurerbar lagringstid och valfri uppladdning till S3, MinIO eller Garage för externa kopior.
Inbyggd översikt
Webbgränssnittet visar serverstatus, dataanvändning per användare, senaste synkroniseringstider, säkerhetskopieringshistorik och aktuella loggar i en överblick.
Prometheus-mätvärden
Visar synkroniseringsåtgärder, lyckandefrekvenser för autentisering, datavolym och upptid för Grafana-instrumentpaneler och aviseringspipelines.
Förstärkt säkerhet
Fail2ban-integration, hastighetsbegränsning för förfrågningar och stöd för hashade lösenord skyddar din slutpunkt från råstyrkeattacker.
Varför köra Anki Sync Server Enhanced på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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