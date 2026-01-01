Anki Sync Server Enhanced är en produktionsklar Docker-avbildning som hostar det officiella Anki-synkroniseringsprotokollet på er egen VPS. Detta låter er synkronisera kortlekar över stationära datorer, AnkiDroid och AnkiMobile utan att vara beroende av AnkiWeb. Den bygger på den officiella Anki-källan och följer automatiskt varje uppströmsrelease.

Självhostning håller varje kort, granskningshistorik och mediefil under er kontroll. En enda container inkluderar stöd för flera användare och schemalagda säkerhetskopior med valfri S3-uppladdning. Den erbjuder även Prometheus-mätvärden, fail2ban, hastighetsbegränsning och en statuspanel. Du behöver inga separata databaser eller externa tjänster.