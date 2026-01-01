Installera CommaFeed med en klicksinstallation.
Självhostad personlig RSS-läsare inspirerad av Google Reader, med kortkommandon, mobilappar och en ren layout med tre paneler.
Välj en VPS-prenumeration för CommaFeed
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med CommaFeed
CommaFeed är en snabb, lättviktig personlig RSS-läsare uttryckligen modellerad efter det ursprungliga Google Reader-gränssnittet — med en layout med tre paneler, kortkommandon, omedelbar markering av flöden, OPML-import/export och ett fokus på snabbhet framför överflödiga funktioner. Den är skriven i Java/Quarkus, körs som en enda fristående binärfil och lagrar allt i en inbäddad H2-databas, så hela distributionen är en container plus en volym.
Att själv hosta CommaFeed på din VPS håller dina prenumerationer, lässtatus och stjärnmärkta artiklar på infrastruktur du kontrollerar istället för att en SaaS-flödesläsare hanterar dem. Inbyggda Android- och iOS-appar ansluter direkt till din instans via API:et, OPML låter dig migrera fritt mellan flödesläsare, och den inbyggda schemaläggaren uppdaterar flöden i bakgrunden utan externa arbetare.
Viktiga funktioner i CommaFeed
Google Reader-gränssnitt
Trepanslayout med flödeslista, artikellista och läsvy — plus fullständiga kortkommandon (j/k/v/m) för snabb navigering som långvariga RSS-användare omedelbart känner igen.
OPML import/export
Importera och exportera dina prenumerationer via standard-OPML, så att du behåller ägarskapet över dina läsvanor och kan byta läsare när som helst.
Inbyggda mobilappar
Gratis Android- och iOS-kompanjonappar ansluter till din självhostade instans via API:et för läsning på språng utan att exponera data till en tredje part.
Inbäddad H2-databas
Enfils H2-databas behöver ingen separat databasserver – säkerhetskopiera databasen genom att kopiera en mapp, återställ genom att lägga tillbaka den.
Bakgrundsflödesuppdatering
Inbyggd schemaläggare uppdaterar tusentals flöden i bakgrunden med adaptiva intervaller och kräver inget Celery eller externa arbetare.
Varför köra CommaFeed på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.