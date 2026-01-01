CommaFeed är en snabb, lättviktig personlig RSS-läsare uttryckligen modellerad efter det ursprungliga Google Reader-gränssnittet — med en layout med tre paneler, kortkommandon, omedelbar markering av flöden, OPML-import/export och ett fokus på snabbhet framför överflödiga funktioner. Den är skriven i Java/Quarkus, körs som en enda fristående binärfil och lagrar allt i en inbäddad H2-databas, så hela distributionen är en container plus en volym.

Att själv hosta CommaFeed på din VPS håller dina prenumerationer, lässtatus och stjärnmärkta artiklar på infrastruktur du kontrollerar istället för att en SaaS-flödesläsare hanterar dem. Inbyggda Android- och iOS-appar ansluter direkt till din instans via API:et, OPML låter dig migrera fritt mellan flödesläsare, och den inbyggda schemaläggaren uppdaterar flöden i bakgrunden utan externa arbetare.