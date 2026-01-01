Installera Defguard med ettklicksinstallation.
Öppen källkods åtkomsthantering med nolltillit, med inbyggd flerfaktorsautentisering via WireGuard och inbyggd OpenID Connect.
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Vad du kan bygga med Defguard
Defguard är en åtkomsthanteringsplattform med nollförtroende i företagsklass, byggd kring WireGuard, den enda lösningen som lägger till verklig multifaktorautentisering direkt till VPN-tunneln snarare än att omsluta den med en separat applikationsgateway. Kärnkomponenten som ingår i denna mall driver det webbaserade hanteringsgränssnittet, OpenID Connect-identitetsleverantören, användarregistreringen, ACL-konfigurationen och gRPC-kontrollplanet som driver fjärrgateways och skrivbordsklienter.
Att själv hosta Defguard på din egen VPS håller användarkataloger, hårdvarunycklar, granskningsloggar och OpenID-signeringsnycklar helt under din kontroll. Lägg till Defguard gateway-noder var som helst i ditt nätverk för att avsluta WireGuard-tunnlar, medan kärnan förblir den enda källan till sanning för identitet, enheter och åtkomstpolicyer.
Viktiga funktioner i Defguard
WireGuard med MFA
Kräv tvåfaktorsautentisering med TOTP, e-post eller hårdvarunyckel direkt på varje WireGuard-anslutning istället för att förlita sig på en separat åtkomstgateway.
Inbyggd OpenID Connect
Integrerad OIDC-identitetsleverantör låter Defguard utfärda SSO-token för dina andra applikationer utan att distribuera Keycloak eller en tredjeparts-IdP.
Fjärranvändarregistrering
Introducera nya användare med ett guidat registreringsflöde som ställer in lösenord, förser med enheter och konfigurerar skrivbordsklienten automatiskt.
ACL:er och brandväggsregler
Definiera nätverkssegmentering och åtkomstpolicyer per användare som sprider sig till Linux- och FreeBSD/OPNsense-gateways i realtid.
LDAP och AD-synkronisering
Tvåvägssynkronisering med Active Directory och LDAP håller användare, grupper och gruppmedlemskap konsekventa mellan system.
YubiKey provisionering
Konfigurera Yubico hårdvarunycklar för SSH, GPG och OpenPGP direkt från Defguard-hanteringskonsolen.
Varför köra Defguard på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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