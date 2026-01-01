Defguard är en åtkomsthanteringsplattform med nollförtroende i företagsklass, byggd kring WireGuard, den enda lösningen som lägger till verklig multifaktorautentisering direkt till VPN-tunneln snarare än att omsluta den med en separat applikationsgateway. Kärnkomponenten som ingår i denna mall driver det webbaserade hanteringsgränssnittet, OpenID Connect-identitetsleverantören, användarregistreringen, ACL-konfigurationen och gRPC-kontrollplanet som driver fjärrgateways och skrivbordsklienter.

Att själv hosta Defguard på din egen VPS håller användarkataloger, hårdvarunycklar, granskningsloggar och OpenID-signeringsnycklar helt under din kontroll. Lägg till Defguard gateway-noder var som helst i ditt nätverk för att avsluta WireGuard-tunnlar, medan kärnan förblir den enda källan till sanning för identitet, enheter och åtkomstpolicyer.