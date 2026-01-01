Installera Technitium DNS Server med ett klick.
DNS-server med öppen källkod, med inbyggd annonsblockering, krypterade DNS-protokoll och en komplett webbhanteringskonsol.
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Vad du kan bygga med Technitium DNS Server
Technitium DNS Server är en helt öppen källkods-DNS-server som fungerar både som en auktoritativ namnserver för dina egna domäner och en rekursiv resolver för nätverksklienter. Den stöder DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS och DNS-over-QUIC — vilket skyddar DNS-frågor från ISP-övervakning och man-in-the-middle-avlyssning utan att kräva tredjeparts-resolvers.
Utöver standardupplösning inkluderar Technitium nätverksomfattande annons- och skadlig programvara-blockering via konfigurerbara blockeringslista-URL:er, DNSSEC-validering och zon-signering, en inbyggd DHCP-server, klustring av flera servrar och rollbaserad åtkomstkontroll med tvåfaktorsautentisering. Självhostning ger dig full insyn över varje DNS-fråga i ditt nätverk utan att någon extern leverantör ser din trafik.
Viktiga funktioner i Technitium DNS Server
Nätverksomfattande annonsblockering
Blockera annonser, spårare och skadliga domäner på alla enheter i ditt nätverk med hjälp av konfigurerbara blockeringslist-URL:er — du behöver ingen klientprogramvara på enskilda enheter.
Krypterade DNS-protokoll
Stöder DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS och DNS-over-QUIC för att förhindra avlyssning och hålla DNS-frågor privata från internetleverantörer och nätverksavlyssnare.
Auktoritativ DNS-värdtjänst
Hosta dina egna DNS-zoner med DNSSEC-signering med hjälp av RSA, ECDSA eller EdDSA – vilket eliminerar beroendet av tredjepartsnamnservrar för dina interna eller publika domäner.
Högpresterande upplösning
Async IO-arkitektur hanterar över 100 000 DNS-förfrågningar per sekund med beständig cachning, förhämtning och stöd för serve-stale för maximal tillgänglighet.
Flerserverklustring
Hantera och replikera zoner över flera DNS-serverinstanser från en enda webbkonsol för redundans och distribuerade distributioner.
Varför köra Technitium DNS Server på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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