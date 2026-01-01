Technitium DNS Server är en helt öppen källkods-DNS-server som fungerar både som en auktoritativ namnserver för dina egna domäner och en rekursiv resolver för nätverksklienter. Den stöder DNS-over-TLS, DNS-over-HTTPS och DNS-over-QUIC — vilket skyddar DNS-frågor från ISP-övervakning och man-in-the-middle-avlyssning utan att kräva tredjeparts-resolvers.

Utöver standardupplösning inkluderar Technitium nätverksomfattande annons- och skadlig programvara-blockering via konfigurerbara blockeringslista-URL:er, DNSSEC-validering och zon-signering, en inbyggd DHCP-server, klustring av flera servrar och rollbaserad åtkomstkontroll med tvåfaktorsautentisering. Självhostning ger dig full insyn över varje DNS-fråga i ditt nätverk utan att någon extern leverantör ser din trafik.