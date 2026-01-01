Distribuera DDNS Updater med ett klick.
Lättviktig egenhostad dynamisk DNS-uppdaterare som håller A- och AAAA-poster synkroniserade över 40+ DNS-leverantörer.
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Vad du kan bygga med DDNS Updater
DDNS Updater är en Go-tjänst med öppen källkod som håller DNS A- och AAAA-poster pekande mot rätt IP-adress hos fler än 40 DNS-leverantörer — Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Hurricane Electric, DuckDNS, Google Domains och många fler — från en enda konfigurationsfil. Den körs som en huvudlös agent som endast behöver utgående anslutning, med status synlig via containerloggar eller en inbyggd HTTP-instrumentpanel som kan nås via SSH port-forward när du vill ha en webbläsarvy.
Att själv hosta DDNS Updater på din egen VPS ger dig en stabil, alltid-på-agent som kan uppdatera DNS-poster för hemrouterar, IoT-gateways, sekundära servrar eller andra slutpunkter vars publika IP-adress ändras. Leverantörsuppgifter och uppdateringslogik stannar inom din infrastruktur, och en instans kan hantera poster som sträcker sig över flera domäner och leverantörer parallellt.
Viktiga funktioner i DDNS Updater
40+ DNS-leverantörer
Uppdatera poster på Cloudflare, Gandi, Namecheap, Hetzner, OVH, Google Domains, DuckDNS, NoIP, Hurricane Electric och dussintals fler från en enda instans.
Periodiska kontroller
Konfigurerbar avsökningskadens med nedkylningsfönster så att systemet hämtar den publika IP-adressen och uppdaterar poster endast när det verkligen behövs.
IPv4 och IPv6
Hanterar både A- och AAAA-poster samtidigt, och återgår smidigt när endast en adressfamilj är tillgänglig på uppströmsanslutningen.
Inbyggd statusöversikt
Lokal, skrivskyddad översikt visar aktuell poststatus, senaste uppdateringstid, observerad IP-adress och fel per post när den nås via en SSH-portvidarebefordran.
Multileverantörs IP-hämtning
Genom att kombinera flera HTTP- och DNS-baserade leverantörer löser vi publik IP, så ett enskilt avbrott hos en uppströmsleverantör blockerar inte alla uppdateringar.
Aviseringar via shoutrrr
Valfri shoutrrr-integration skickar aviseringar till Discord, Slack, Telegram eller e-post när en uppdatering misslyckas eller en IP-adress ändras.
Varför köra DDNS Updater på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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