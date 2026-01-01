Installera BunkerM med ett klick.
Allt-i-ett Eclipse Mosquitto MQTT-broker med en webbpanel, ACL-hantering och realtidsövervakning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med BunkerM
BunkerM paketerar Eclipse Mosquitto med en komplett hanteringspanel i en enda container, så du får en produktionsklar MQTT-broker utan att manuellt redigera konfigurationsfiler eller installera ett separat användargränssnitt. Det medföljande webbgränssnittet hanterar dynamisk säkerhet, klient- och roll-ACL:er, live-ämnesutforskning och meddelandehistorik med uppspelning — allt med stöd av en lokal SQLite-databas som fångar varje publicerat meddelande.
Att själv hosta BunkerM på din egen VPS behåller enhetstelemetri, ACL-regler och historiska meddelanden på infrastruktur du kontrollerar, med obegränsade klienter och inga avgifter per meddelande. Bilden paketerar en statistisk avvikelsedetektor och en lokal automationsmotor för cron-baserade publiceringar och villkorsbaserade övervakare, allt körs inuti containern utan molnberoende.
Viktiga funktioner i BunkerM
Mosquitto med webbgränssnitt
Levererar Eclipse Mosquitto och en komplett administrationspanel i en container, med stöd för MQTT 3.1.1 och MQTT 5 direkt ur lådan.
Dynamisk ACL-redigerare
Skapa klienter, roller och grupper med detaljerade publicerings- och prenumerationsregler direkt från webbläsaren, med JSON-export och -import för säkerhetskopiering.
MQTT-utforskare
Bläddra i det direkta ämnesträdet, inspektera lagrade nyttolaster med QoS-metadata och publicera meddelanden direkt från kontrollpanelen.
Meddelandehistorik och uppspelning
Varje publicerat meddelande hamnar i en lokal SQLite-databas med ämnesfilter, fritextsökning och en återuppspelningsfunktion med ett klick.
Smart anomalidetektering
En lokal statistikmotor övervakar publiceringsfrekvenser och ämnesbaslinjer, och utlöser varningar vid toppar, avvikelser och oväntad tystnad.
Varför köra BunkerM på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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