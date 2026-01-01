BunkerM paketerar Eclipse Mosquitto med en komplett hanteringspanel i en enda container, så du får en produktionsklar MQTT-broker utan att manuellt redigera konfigurationsfiler eller installera ett separat användargränssnitt. Det medföljande webbgränssnittet hanterar dynamisk säkerhet, klient- och roll-ACL:er, live-ämnesutforskning och meddelandehistorik med uppspelning — allt med stöd av en lokal SQLite-databas som fångar varje publicerat meddelande.

Att själv hosta BunkerM på din egen VPS behåller enhetstelemetri, ACL-regler och historiska meddelanden på infrastruktur du kontrollerar, med obegränsade klienter och inga avgifter per meddelande. Bilden paketerar en statistisk avvikelsedetektor och en lokal automationsmotor för cron-baserade publiceringar och villkorsbaserade övervakare, allt körs inuti containern utan molnberoende.