Domain Locker är en egenhostad plattform byggd för utvecklare, företag och IT-proffs som hanterar flera domännamn hos olika registrarer. Den samlar automatiskt in DNS-poster, SSL-certifikatinformation, WHOIS-data, subdomäner och IP-adressinformation för varje domän i din portfölj, vilket ger dig en enda plats att spåra domänhälsa och historik.

Varningsintegrationer – inklusive e-post, webhooks, Telegram och Signal – meddelar dig om kommande utgångar, DNS-ändringar och säkerhetsavvikelser innan de blir incidenter. Interaktiva analyser och kostnadsspårning kompletterar funktionsuppsättningen, vilket gör Domain Locker till ett komplett driftverktyg för alla som tar sina domäntillgångar på allvar. Egenhosting håller all känslig registrar- och DNS-data helt under din kontroll.