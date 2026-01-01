Installera Domain Locker med en klicksinstallation
Öppen källkodsplattform för övervakning och hantering av domänportföljer med automatiserad DNS-, SSL- och WHOIS-spårning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Domain Locker
Domain Locker är en egenhostad plattform byggd för utvecklare, företag och IT-proffs som hanterar flera domännamn hos olika registrarer. Den samlar automatiskt in DNS-poster, SSL-certifikatinformation, WHOIS-data, subdomäner och IP-adressinformation för varje domän i din portfölj, vilket ger dig en enda plats att spåra domänhälsa och historik.
Varningsintegrationer – inklusive e-post, webhooks, Telegram och Signal – meddelar dig om kommande utgångar, DNS-ändringar och säkerhetsavvikelser innan de blir incidenter. Interaktiva analyser och kostnadsspårning kompletterar funktionsuppsättningen, vilket gör Domain Locker till ett komplett driftverktyg för alla som tar sina domäntillgångar på allvar. Egenhosting håller all känslig registrar- och DNS-data helt under din kontroll.
Viktiga funktioner i Domain Locker
Automatiserad domänövervakning
Samlar kontinuerligt in DNS-poster, SSL-certifikat, WHOIS-data och underdomäninformation så att du alltid har en uppdaterad översikt över varje domän.
Utgångs- och ändringsaviseringar
Skickar aviseringar via e-post, webhooks, Telegram eller Signal när en domän närmar sig utgångsdatum eller en DNS-post ändras oväntat.
Säkerhetsgranskning
Analyserar domänkonfigurationer för felkonfigurationer och föreslår konkreta förbättringar för att stärka säkerheten för din DNS- och certifikatuppsättning.
Analys och historik
Interaktiva diagram och tidslinjer visar hur domänkonfigurationer och prestanda har utvecklats över tid för enklare felsökning.
Kostnads- och tillgångsspårning
Registrerar inköpspriser, förnyelsekostnader och uppskattade marknadsvärden så att ni kan hantera domänportföljer som finansiella tillgångar.
Varför köra Domain Locker på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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