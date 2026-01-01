Installera Atlas CMMS med ettklicksinstallation.
Underhållshanteringsplattform med öppen källkod för arbetsorder, tillgångar och förebyggande schemaläggning i stor skala.
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Vad du kan bygga med Atlas CMMS
Atlas CMMS är ett egenhostat datoriserat underhållshanteringssystem byggt för anläggningar, tillverkning, hälsovård, hotell och restaurang, samt energibolag. Det centraliserar arbetsorder, scheman för förebyggande underhåll, utrustningsregister, reservdelslager och serviceförfrågningar så att tekniker och chefer delar en gemensam källa till sanning istället för att jonglera med kalkylblad, pappersloggar och e-posttrådar.
Egenhosting på din egen VPS håller känslig tillgångsdata, teknikerregister och underhållshistorik under din fulla kontroll, utan användaravgifter och utan leverantörslåsning. Spring Boot driver backend, React driver webbappen, och en medföljande mobilapp låter fälttekniker arbeta offline och synkronisera när de återansluts.
Viktiga funktioner i Atlas CMMS
Arbetsorderhantering
Skapa, tilldela och spåra arbetsordrar med prioriteringar, tidsloggar, bilagor och fullständig historik för varje uppdrag och tekniker.
Förebyggande underhåll
Schemalägg återkommande inspektioner och automatisera arbetsorderskapande från utlösare baserat på mätaravläsningar, tidsintervall eller tillgångshändelser.
Tillgångs- och lagerhantering
Katalogisera utrustning med mått för driftstopp, underhållskostnader och reservdelslager, samt lageraviseringar och automatiserade inköpsorder.
Mobil fältapp
Inbyggda iOS- och Android-appar låter tekniker skanna QR-koder, logga tid, ta foton och slutföra arbetsorder direkt på plats.
Analys och rapportering
Inbyggda instrumentpaneler omfattar efterlevnad av arbetsorder, utrustningens tillförlitlighet, trender för driftstopp, personalutnyttjande och kostnadsanalys.
Varför köra Atlas CMMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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