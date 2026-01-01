Atlas CMMS är ett egenhostat datoriserat underhållshanteringssystem byggt för anläggningar, tillverkning, hälsovård, hotell och restaurang, samt energibolag. Det centraliserar arbetsorder, scheman för förebyggande underhåll, utrustningsregister, reservdelslager och serviceförfrågningar så att tekniker och chefer delar en gemensam källa till sanning istället för att jonglera med kalkylblad, pappersloggar och e-posttrådar.

Egenhosting på din egen VPS håller känslig tillgångsdata, teknikerregister och underhållshistorik under din fulla kontroll, utan användaravgifter och utan leverantörslåsning. Spring Boot driver backend, React driver webbappen, och en medföljande mobilapp låter fälttekniker arbeta offline och synkronisera när de återansluts.