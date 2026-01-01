Flarum är en nästa generations forumplattform som omdefinierar onlinediskussioner för den moderna webben. Byggd med en mobilanpassad strategi levererar den en elegant, snabb och intuitiv upplevelse som uppmuntrar meningsfulla konversationer. Till skillnad från traditionell forumprogramvara som känns föråldrad och otymplig, kombinerar Flarum realtidsuppdateringar, oändlig scrollning och ett kraftfullt tilläggssystem i ett rent, distraktionsfritt gränssnitt.

Att själv hosta Flarum på din egen VPS ger dig full kontroll över din communitys data, inga användaravgifter och friheten att installera något av de 200+ community-tilläggen. Med MySQL som hanterar datalagring och 41+ översättningspaket tillgängliga, skalar Flarum från nischade hobbygrupper till stora professionella communities.