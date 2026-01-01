Installera Flarum med ett klick
Modern, elegant forumprogramvara med öppen källkod för att bygga engagerade och blomstrande onlinegemenskaper.
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Vad du kan bygga med Flarum
Flarum är en nästa generations forumplattform som omdefinierar onlinediskussioner för den moderna webben. Byggd med en mobilanpassad strategi levererar den en elegant, snabb och intuitiv upplevelse som uppmuntrar meningsfulla konversationer. Till skillnad från traditionell forumprogramvara som känns föråldrad och otymplig, kombinerar Flarum realtidsuppdateringar, oändlig scrollning och ett kraftfullt tilläggssystem i ett rent, distraktionsfritt gränssnitt.
Att själv hosta Flarum på din egen VPS ger dig full kontroll över din communitys data, inga användaravgifter och friheten att installera något av de 200+ community-tilläggen. Med MySQL som hanterar datalagring och 41+ översättningspaket tillgängliga, skalar Flarum från nischade hobbygrupper till stora professionella communities.
Viktiga funktioner i Flarum
Mobil-först design
Responsivt gränssnitt, utvecklat från grunden för mobila enheter, levererar en smidig upplevelse på alla skärmstorlekar.
Rikt tilläggsekosystem
Över 200 community-tillägg låter dig lägga till social inloggning, prenumerationer, omröstningar och mer utan att röra kärnkoden.
Realtidsuppdateringar
Diskussioner visar uppdateringar i realtid utan att du behöver ladda om sidan, vilket håller konversationerna snabba och engagerande för aktiva gemenskaper.
Taggbaserad organisation
Flexibelt taggsystem låter dig kategorisera diskussioner och tillåter användare att följa endast de ämnen som intresserar dem.
Kraftfull moderering
Inbyggda verktyg för flaggning, avstängning och användarhantering ger moderatorer detaljerad kontroll över gemenskapens hälsa.
Varför köra Flarum på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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