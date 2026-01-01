Installera KeeWeb med ett klick.
Lösenordshanterare med öppen källkod, webbaserad och fullt kompatibel med KeePass-databaser.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med KeeWeb
KeeWeb är en gratis lösenordshanterare med öppen källkod som körs helt i webbläsaren och är helt kompatibel med KeePass-formatet (.kdbx). Den låter dig öppna och hantera dina befintliga KeePass-valv direkt från din webbläsare utan några tillägg eller en inbyggd klient — ditt valv förblir under din kontroll på din egen lagring.
Att själv hosta KeeWeb på din VPS innebär att du kan komma åt dina lösenord från vilken enhet som helst med en webbläsare, samtidigt som applikationen hålls privat och oberoende av tredjeparts molntjänster. Man skickar aldrig valvfiler till någon server; man öppnar och dekrypterar dem på klientsidan i din webbläsare.
Viktiga funktioner i KeeWeb
KeePass-kompatibilitet
Öppna och redigera valfri .kdbx-fil som skapats av KeePass, KeePassXC eller någon annan KeePass-kompatibel applikation utan konvertering.
Klientsidesäkerhet
All valvdekryptering sker i din webbläsare – ditt huvudlösenord och valvinnehåll lämnar aldrig din enhet eller når servern.
Flera lagringsbackendar
Ladda valv från lokala filer, Dropbox, Google Drive, OneDrive, eller valfri WebDAV-kompatibel fjärrlagring.
Plugin-support
Utöka KeeWeb med community-plugins för teman, anpassade fält, generering av engångslösenord och ytterligare integrationer.
Plattformsoberoende åtkomst
Få åtkomst till dina lösenord från vilken enhet som helst med en modern webbläsare — du behöver ingen lokal installation på datorer eller mobila enheter.
Varför köra KeeWeb på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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