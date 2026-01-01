KeeWeb är en gratis lösenordshanterare med öppen källkod som körs helt i webbläsaren och är helt kompatibel med KeePass-formatet (.kdbx). Den låter dig öppna och hantera dina befintliga KeePass-valv direkt från din webbläsare utan några tillägg eller en inbyggd klient — ditt valv förblir under din kontroll på din egen lagring.

Att själv hosta KeeWeb på din VPS innebär att du kan komma åt dina lösenord från vilken enhet som helst med en webbläsare, samtidigt som applikationen hålls privat och oberoende av tredjeparts molntjänster. Man skickar aldrig valvfiler till någon server; man öppnar och dekrypterar dem på klientsidan i din webbläsare.