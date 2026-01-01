RSS Bridge är en PHP-tjänst med öppen källkod som genererar RSS- och Atom-flöden för webbplatser som inte längre publicerar dem — sociala nätverk, videoplattformar, nyhetsportaler, forumtrådar och den långa svansen av sidor som tyst slutade med flöden under det senaste decenniet. Den levereras med hundratals community-underhållna bryggor och exponerar var och en som en stabil flödes-URL som du kan prenumerera på från vilken läsare som helst.

Att själv hosta RSS Bridge på din egen VPS håller din läslista privat, undviker de hastighetsbegränsningar och driftstopp för offentliga instanser som följer med delade community-distributioner, och låter dig vitlista exakt vilka bryggor din instans exponerar. I kombination med en självhostad läsare som FreshRSS eller CommaFeed ger det dig tillbaka kontrollen över hur du konsumerar det öppna webben.