Installera RSS Bridge med enklicksinstallation.
En självhostad brygga som omvandlar webbplatser utan RSS till rena, prenumererbara flöden för alla läsare.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med RSS Bridge
RSS Bridge är en PHP-tjänst med öppen källkod som genererar RSS- och Atom-flöden för webbplatser som inte längre publicerar dem — sociala nätverk, videoplattformar, nyhetsportaler, forumtrådar och den långa svansen av sidor som tyst slutade med flöden under det senaste decenniet. Den levereras med hundratals community-underhållna bryggor och exponerar var och en som en stabil flödes-URL som du kan prenumerera på från vilken läsare som helst.
Att själv hosta RSS Bridge på din egen VPS håller din läslista privat, undviker de hastighetsbegränsningar och driftstopp för offentliga instanser som följer med delade community-distributioner, och låter dig vitlista exakt vilka bryggor din instans exponerar. I kombination med en självhostad läsare som FreshRSS eller CommaFeed ger det dig tillbaka kontrollen över hur du konsumerar det öppna webben.
Viktiga funktioner i RSS Bridge
Hundratals broar
Generera flöden från YouTube-kanaler, Mastodon-tidslinjer, Reddit-subreddits, Bandcamp-sidor, GitHub-releaser, nyhetssidor och många fler källor direkt.
Flera flödesformat
Leverera varje källa som Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML eller oformaterad text så att alla läsare, skrapare eller webhook-konsumenter kan använda den.
Bryggvitlista
Begränsa din instans till en kuraterad uppsättning bryggor via
whitelist.txt för att kontrollera resursanvändningen och undvika att exponera sällan använda webbskrapor.
Webbläsarbaserad hämtning
Paketerar curl-impersonate så att förfrågningar ser ut som en riktig Chrome-webbläsare, och tar sig förbi webbplatser som blockerar vanliga HTTP-klienter.
Anpassade broar
Lägg dina egna
Bridge.php-filer i konfigurationsvolymen för att skrapa vilken webbplats du behöver utan att forka projektet.
Inga konton krävs
Tillståndslöst webbgränssnitt utan användare, ingen databas och ingen registrering – flödes-URL:er är det enda bestående tillståndet.
Varför köra RSS Bridge på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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