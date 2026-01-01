Installera Joplin Server med ett klick.
Självhostad synkroniseringstjänst för Joplin, som håller dina anteckningar och bilagor privata på alla dina enheter.
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Vad du kan bygga med Joplin Server
Joplin Server är den självhostade synkroniseringsbackend för den populära open source-anteckningsappen Joplin. Den tillhandahåller ett säkert, privat nav för att synkronisera anteckningar, att-göra-listor, anteckningsböcker och bilagor över stationära, mobila och terminalklienter – utan att förlita sig på tredjeparts molntjänster som Dropbox eller OneDrive.
Att hosta Joplin Server på din egen VPS innebär att din personliga kunskapsbas förblir helt under din kontroll. Du ställer in lagringsgränserna, definierar säkerhetskopieringspolicyer och väljer om du vill aktivera end-to-end-kryptering – inga prenumerationsavgifter, ingen datainsamling och ingen plattformslåsning.
Viktiga funktioner i Joplin Server
Privat anteckningssynkronisering
Synkronisera anteckningar, anteckningsböcker och bilagor över alla dina enheter via din egen server, utan att någon molntjänst från tredje part hanterar dina data.
End-to-end-kryptering
Skydda innehållet i dina anteckningar med klientkryptering så att bara du kan läsa dem – inte ens servern ser klartexten.
Fleranvändarstöd
Skapa separata konton för familjemedlemmar eller kollegor, var och en med sin egen anteckningssamling och konfigurerbara lagringskvoter.
Anteckningsdelning
Dela enskilda anteckningar eller anteckningsböcker med andra Joplin Server-användare och hantera åtkomstbehörigheter direkt från klientapparna.
Alla klientplattformar
Anslut Joplin-klienter på Windows, macOS, Linux, iOS och Android — varje enhet synkroniserar sig med samma server via det standardiserade Joplin-synkroniseringsprotokollet.
Varför köra Joplin Server på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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