Joplin Server är den självhostade synkroniseringsbackend för den populära open source-anteckningsappen Joplin. Den tillhandahåller ett säkert, privat nav för att synkronisera anteckningar, att-göra-listor, anteckningsböcker och bilagor över stationära, mobila och terminalklienter – utan att förlita sig på tredjeparts molntjänster som Dropbox eller OneDrive.

Att hosta Joplin Server på din egen VPS innebär att din personliga kunskapsbas förblir helt under din kontroll. Du ställer in lagringsgränserna, definierar säkerhetskopieringspolicyer och väljer om du vill aktivera end-to-end-kryptering – inga prenumerationsavgifter, ingen datainsamling och ingen plattformslåsning.