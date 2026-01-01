Tududi är en självhostad produktivitetsapplikation för att hantera uppgifter, projekt, områden och anteckningar i en ren hierarkisk struktur. Den går bortom grundläggande att-göra-listor med en komplett motor för återkommande uppgifter, CalDAV-synkronisering (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-integration för uppgiftsskapande och dagliga sammanfattningar, samt valfri OIDC/SSO för teamdistributioner. Gränssnittet stöder 24 språk och mörka/ljusa lägen.

Att självhosta Tududi håller din uppgiftsdata helt på din egen server — ingen prenumeration, ingen datautvinning och ingen tredjepartsåtkomst till dina projekt och anteckningar. Eftersom den körs på SQLite finns det ingen separat databastjänst att hantera: en container, två volymer, och ditt produktivitetsverktyg körs bakom HTTPS.