Installera Tududi med ett klick.
Självhostad hanterare för uppgifter och projekt med CalDAV-synkronisering, återkommande uppgifter och OIDC-autentisering.
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Vad du kan bygga med Tududi
Tududi är en självhostad produktivitetsapplikation för att hantera uppgifter, projekt, områden och anteckningar i en ren hierarkisk struktur. Den går bortom grundläggande att-göra-listor med en komplett motor för återkommande uppgifter, CalDAV-synkronisering (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), Telegram-integration för uppgiftsskapande och dagliga sammanfattningar, samt valfri OIDC/SSO för teamdistributioner. Gränssnittet stöder 24 språk och mörka/ljusa lägen.
Att självhosta Tududi håller din uppgiftsdata helt på din egen server — ingen prenumeration, ingen datautvinning och ingen tredjepartsåtkomst till dina projekt och anteckningar. Eftersom den körs på SQLite finns det ingen separat databastjänst att hantera: en container, två volymer, och ditt produktivitetsverktyg körs bakom HTTPS.
Viktiga funktioner i Tududi
Projekt och områden hierarki
Organisera uppgifter inom projekt, gruppera projekt i områden och följ upp deluppgifters framsteg – allt i ett enda rent gränssnitt.
CalDAV-synkronisering
Synkronisera uppgifter dubbelriktat med valfri CalDAV-kompatibel klient: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird och mer.
Återkommande uppgiftsmotor
Schemalägg uppgifter som upprepas dagligen, veckovis, månadsvis eller enligt anpassade mönster med automatisk generering av framtida instanser.
Telegram-integration
Skapa uppgifter och få dagliga sammanfattningar via en Telegram-bot utan att öppna webbgränssnittet.
OIDC- och SSO-stöd
Autentisera via Google, Okta, Keycloak, Azure AD, eller någon OpenID Connect-leverantör för teamdistributioner.
Varför köra Tududi på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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