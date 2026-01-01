Installera Squidex med ett klick.
API-först headless CMS med GraphQL- och REST-API:er för att leverera innehåll över alla kanaler eller frontend.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Squidex
Squidex är ett huvudlöst CMS med öppen källkod som exponerar ditt innehåll via REST- och GraphQL-API:er, vilket låter alla frontend-system – webbapplikationer, mobilapplikationer eller serverbaserade system – hämta innehåll utan att vara bundna till ett specifikt renderingslager. Innehållsscheman definieras i Squidex UI med fullt stöd för referenser, tillgångar, lokalisering och valideringsregler.
Att själv hosta Squidex på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över var innehållet lagras och vem som kan komma åt det. Till skillnad från SaaS-plattformar för huvudlösa CMS som tar betalt per API-anrop eller användare, har en självhostad instans inga användningsbegränsningar och behåller all innehållsdata inom din egen infrastruktur.
Viktiga funktioner i Squidex
GraphQL och REST API:er
Hämta och leverera innehåll via både GraphQL- och REST-slutpunkter så att vilken som helst frontend-stack kan konsumera det utan anpassade adaptrar.
Flexibla innehållsscheman
Definiera innehållstyper med anpassade fält, valideringsregler, referenser och kapslade komponenter med den visuella schemaredigeraren.
Tillgångsförvaltning
Ladda upp, organisera och transformera bilder och filer direkt i Squidex med funktioner för storleksändring och beskärning inbyggda i tillgångspipelinen.
Flerspråkigt innehåll
Modellinnehåll med inbyggt lokaliseringsstöd så att varje fält kan innehålla översättningar för varje konfigurerad språkversion.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Tilldela redaktörer, utvecklare och externa klienter olika behörighetsnivåer per app, schema eller innehållstyp.
Varför köra Squidex på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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