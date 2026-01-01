Squidex är ett huvudlöst CMS med öppen källkod som exponerar ditt innehåll via REST- och GraphQL-API:er, vilket låter alla frontend-system – webbapplikationer, mobilapplikationer eller serverbaserade system – hämta innehåll utan att vara bundna till ett specifikt renderingslager. Innehållsscheman definieras i Squidex UI med fullt stöd för referenser, tillgångar, lokalisering och valideringsregler.

Att själv hosta Squidex på din egen VPS ger dig fullständig kontroll över var innehållet lagras och vem som kan komma åt det. Till skillnad från SaaS-plattformar för huvudlösa CMS som tar betalt per API-anrop eller användare, har en självhostad instans inga användningsbegränsningar och behåller all innehållsdata inom din egen infrastruktur.