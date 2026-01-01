Installera LibreSpeed med en klicksinstallation.
Ett självhostat internet-hastighetstest som fungerar i vilken webbläsare som helst, och du behöver inte Flash, Java eller insticksprogram.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LibreSpeed
LibreSpeed är ett lättviktigt HTML5-hastighetstest med öppen källkod som mäter nedladdning, uppladdning, ping och jitter direkt i webbläsaren. Till skillnad från kommersiella hastighetstestsajter kör ni det helt på infrastruktur som ni kontrollerar, så ni kan publicera ett privat hastighetstest för ert team, er internetleverantör eller era kunder utan att skicka trafik via tredjeparts mätservrar.
Att själva hosta LibreSpeed på en VPS ger er exakta, repeterbara mätningar mot en server som ni litar på, med en resultatdatabas per test som låter er jämföra anslutningskvalitet över tid. Testerna fungerar på alla moderna stationära eller mobila webbläsare utan installationssteg och utan klientapp.
Viktiga funktioner i LibreSpeed
Installationsfritt webbläsartest
Ren HTML5 och JavaScript — fungerar i alla moderna webbläsare på dator eller mobil, och kräver ingen Flash, Java eller nedladdning.
Nedladdning, uppladdning, ping, jitter
Rapporterar alla fyra standardmått med konfigurerbar testtid och antal samtidiga anslutningar för noggranna resultat.
Resultatdatabas
Inbyggd SQLite- eller MySQL-backend lagrar varje testkörning med tidsstämpel, IP och internetleverantör så att ni kan spåra ändringar över tid.
Anpassningsbart varumärke
Redigera frontend-HTML, byt logotypen och använd ditt eget tema för att lansera ett helt varumärkesanpassat hastighetstest för din organisation.
IP- och ISP-uppslagning
Valfri ipinfo.io-integration berikar varje resultat med besökarens internetleverantör, organisation och ungefärliga plats.
Varför köra LibreSpeed på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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