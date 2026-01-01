LibreSpeed är ett lättviktigt HTML5-hastighetstest med öppen källkod som mäter nedladdning, uppladdning, ping och jitter direkt i webbläsaren. Till skillnad från kommersiella hastighetstestsajter kör ni det helt på infrastruktur som ni kontrollerar, så ni kan publicera ett privat hastighetstest för ert team, er internetleverantör eller era kunder utan att skicka trafik via tredjeparts mätservrar.

Att själva hosta LibreSpeed på en VPS ger er exakta, repeterbara mätningar mot en server som ni litar på, med en resultatdatabas per test som låter er jämföra anslutningskvalitet över tid. Testerna fungerar på alla moderna stationära eller mobila webbläsare utan installationssteg och utan klientapp.