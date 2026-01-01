WebThings Gateway är en öppen källkodsimplementering av Web of Things-specifikationen, ursprungligen utvecklad av Mozilla och nu underhållen av WebThings-communityn. Den kopplar samman smarta hemenheter från olika ekosystem till en enda privat kontrollpanel, och exponerar varje enhet som en Web Thing med ett standardiserat HTTP- och WebSocket-API.

Att köra WebThings Gateway på din egen VPS håller enhetsdata, automatiseringsregler och tilläggskonfiguration helt borta från leverantörers molntjänster. Gatewayen kommunicerar med MQTT- och IP-baserade protokoll direkt ur lådan, medan Zigbee-, Z-Wave- och Bluetooth-tillägg förblir tillgängliga för användare som kopplar VPS:en till en fjärrbrygga eller kompatibel hårdvara.