Installera WebThings Gateway med en klicksinstallation.
En Web of Things-gateway med öppen källkod för att förena och kontrollera smarta hemenheter från en privat webbpanel.
Välj en VPS-prenumeration för WebThings Gateway
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med WebThings Gateway
WebThings Gateway är en öppen källkodsimplementering av Web of Things-specifikationen, ursprungligen utvecklad av Mozilla och nu underhållen av WebThings-communityn. Den kopplar samman smarta hemenheter från olika ekosystem till en enda privat kontrollpanel, och exponerar varje enhet som en Web Thing med ett standardiserat HTTP- och WebSocket-API.
Att köra WebThings Gateway på din egen VPS håller enhetsdata, automatiseringsregler och tilläggskonfiguration helt borta från leverantörers molntjänster. Gatewayen kommunicerar med MQTT- och IP-baserade protokoll direkt ur lådan, medan Zigbee-, Z-Wave- och Bluetooth-tillägg förblir tillgängliga för användare som kopplar VPS:en till en fjärrbrygga eller kompatibel hårdvara.
Viktiga funktioner i WebThings Gateway
Web of Things API
Ett standardiserat HTTP- och WebSocket Web Things API exponerar varje ansluten enhet för användning i skript, kontrollpaneler och tredjepartsappar.
Visuell regelmotor
Dra-och-släpp-regelredigeraren låter dig koppla ihop utlösare och åtgärder mellan alla anslutna enheter utan att skriva kod.
Tilläggsekosystem
Installera adaptrar för MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtuella sensorer och dussintals fler från den inbyggda tilläggskatalogen.
Privat som standard
All enhetsdata, loggar och automatiseringar stannar på din VPS utan leverantörskonto, telemetri eller molnrelä.
Planritning och loggar
Placera enheter på en anpassad planritning och granska historisk sensordata med den inbyggda loggvisaren för felsökning.
Röst och HTTPS-åtkomst
Valfri tunnling, HTTPS och integrationer med röstassistenter låter dig nå gatewayen säkert varifrån som helst.
Varför köra WebThings Gateway på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.