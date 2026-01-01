n8n är en plattform för arbetsflödesautomatisering som kopplar samman applikationer, tjänster och API:er genom en visuell nodbaserad redigerare. Denna distribution lägger till n8n:s AI-assistent, ett chattgränssnitt som omvandlar förfrågningar i vanligt språk till fungerande arbetsflöden – den väljer rätt noder, kopplar ihop dem, skriver uttrycken och förklarar varför en körning misslyckades istället för att du ska behöva läsa loggar.

Assistenten kör kod i en sandlådetjänst som distribueras tillsammans med n8n på din egen VPS istället för en tredjepartsmolntjänst, så att arbetsflödeslogik, autentiseringsuppgifter och genererad kod stannar på din infrastruktur. Nexos AI driver den, vilket ger assistenten tillgång till banbrytande modeller genom en enda nyckel, samtidigt som du behåller obegränsade arbetsflödeskörningar och ingen kostnad per uppgift.