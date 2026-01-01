Installera n8n med AI-assistent med en klicksinstallation.
Arbetsflödesautomatisering med en inbyggd AI-chatt som planerar, bygger och felsöker dina automatiseringar åt dig.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med n8n with AI Assistant
n8n är en plattform för arbetsflödesautomatisering som kopplar samman applikationer, tjänster och API:er genom en visuell nodbaserad redigerare. Denna distribution lägger till n8n:s AI-assistent, ett chattgränssnitt som omvandlar förfrågningar i vanligt språk till fungerande arbetsflöden – den väljer rätt noder, kopplar ihop dem, skriver uttrycken och förklarar varför en körning misslyckades istället för att du ska behöva läsa loggar.
Assistenten kör kod i en sandlådetjänst som distribueras tillsammans med n8n på din egen VPS istället för en tredjepartsmolntjänst, så att arbetsflödeslogik, autentiseringsuppgifter och genererad kod stannar på din infrastruktur. Nexos AI driver den, vilket ger assistenten tillgång till banbrytande modeller genom en enda nyckel, samtidigt som du behåller obegränsade arbetsflödeskörningar och ingen kostnad per uppgift.
Viktiga funktioner i n8n with AI Assistant
Bygga arbetsflöden med chatt
Beskriv den automatisering du vill ha med ett enkelt språk och assistenten sätter ihop noderna, anslutningarna och uttrycken åt dig.
Självhostad kodsandlåda
Din egen VPS har en isolerad sandlådetjänst som kör genererad kod, och den skickar ingen information till en extern exekveringsleverantör.
Guidad felsökning
Fråga assistenten varför en körning misslyckades och få en förklaring med en konkret åtgärd istället för att gräva igenom råa exekveringsloggar.
Nexos AI-modellåtkomst
En Nexos AI-nyckel ger assistenten tillgång till ledande modeller, och du kan byta modell den använder när som helst.
Fullständig n8n-automationssvit
Allt i standard n8n ingår: hundratals integrationer, webhooks, scheman och anpassade JavaScript-noder.
Din data stannar på din VPS
Arbetsflödesdefinitioner, API-uppgifter och körningshistorik finns i en beständig volym som du kontrollerar och fritt kan säkerhetskopiera.
Varför köra n8n with AI Assistant på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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