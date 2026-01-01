Upp till 69 % rabatt på n8n with AI Assistant

Installera n8n med AI-assistent med en klicksinstallation.

Arbetsflödesautomatisering med en inbyggd AI-chatt som planerar, bygger och felsöker dina automatiseringar åt dig.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
88,90kr/mån
Välj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera n8n med AI-assistent med en klicksinstallation.

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Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med n8n with AI Assistant

n8n är en plattform för arbetsflödesautomatisering som kopplar samman applikationer, tjänster och API:er genom en visuell nodbaserad redigerare. Denna distribution lägger till n8n:s AI-assistent, ett chattgränssnitt som omvandlar förfrågningar i vanligt språk till fungerande arbetsflöden – den väljer rätt noder, kopplar ihop dem, skriver uttrycken och förklarar varför en körning misslyckades istället för att du ska behöva läsa loggar.

Assistenten kör kod i en sandlådetjänst som distribueras tillsammans med n8n på din egen VPS istället för en tredjepartsmolntjänst, så att arbetsflödeslogik, autentiseringsuppgifter och genererad kod stannar på din infrastruktur. Nexos AI driver den, vilket ger assistenten tillgång till banbrytande modeller genom en enda nyckel, samtidigt som du behåller obegränsade arbetsflödeskörningar och ingen kostnad per uppgift.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i n8n with AI Assistant

Bygga arbetsflöden med chatt

Beskriv den automatisering du vill ha med ett enkelt språk och assistenten sätter ihop noderna, anslutningarna och uttrycken åt dig.

Självhostad kodsandlåda

Din egen VPS har en isolerad sandlådetjänst som kör genererad kod, och den skickar ingen information till en extern exekveringsleverantör.

Guidad felsökning

Fråga assistenten varför en körning misslyckades och få en förklaring med en konkret åtgärd istället för att gräva igenom råa exekveringsloggar.

Nexos AI-modellåtkomst

En Nexos AI-nyckel ger assistenten tillgång till ledande modeller, och du kan byta modell den använder när som helst.

Fullständig n8n-automationssvit

Allt i standard n8n ingår: hundratals integrationer, webhooks, scheman och anpassade JavaScript-noder.

Din data stannar på din VPS

Arbetsflödesdefinitioner, API-uppgifter och körningshistorik finns i en beständig volym som du kontrollerar och fritt kan säkerhetskopiera.

Varför köra n8n with AI Assistant på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Docker VPS hosting du kan lita på

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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

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