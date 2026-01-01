Installera Home Assistant med ett klick.
En integritetsfokuserad hemautomationsplattform med öppen källkod och över 2 000 integrationer för smarta enheter och tjänster.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Home Assistant
Home Assistant är den ledande plattformen för hemautomation med öppen källkod, och miljontals användare världen över förlitar sig på den. Den förenar smarta enheter från olika tillverkare – lampor, termostater, kameror, säkerhetssystem och mediespelare – till ett enda anpassningsbart gränssnitt, med en kraftfull automationsmotor som stöder komplexa scenarier som tid, enhetsstatus eller externa händelser sätter igång.
Att driftsätta Home Assistant på din egen VPS säkerställer att ditt smarta hem förblir operativt även under lokala avbrott, ger tillförlitlig fjärråtkomst varifrån som helst, och håller all enhetsdata och automationslogik helt under din kontroll utan beroende av molntjänster.
Viktiga funktioner i Home Assistant
Över 2 000 integrationer
Anslut praktiskt taget vilken smarta hemenhet eller molntjänst som helst via ett ständigt växande bibliotek med community-integrationer.
Lokal kontroll
Alla automatiseringar fungerar lokalt utan molnberoende, vilket håller ditt hem responsivt även när internetanslutningen misslyckas.
Kraftfulla automatiseringar
Visuell och YAML-baserad automatiseringsredigerare stöder komplexa utlösare, villkor och flerstepsåtgärder för alla scenarier.
Anpassningsbara översikter
Lovelace-instrumentpaneler låter dig designa personliga kontrollgränssnitt för vilken enhet eller skärm som helst i ditt hem.
Röstassistentintegration
Fungerar med Google Assistent, Amazon Alexa och Siri för röststyrning av alla anslutna enheter.
Energiövervakning
Spåra och optimera hushållets energianvändning med dedikerade övervakningspaneler och förbrukningsdata på enhetsnivå.
Varför köra Home Assistant på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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