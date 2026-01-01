Home Assistant är den ledande plattformen för hemautomation med öppen källkod, och miljontals användare världen över förlitar sig på den. Den förenar smarta enheter från olika tillverkare – lampor, termostater, kameror, säkerhetssystem och mediespelare – till ett enda anpassningsbart gränssnitt, med en kraftfull automationsmotor som stöder komplexa scenarier som tid, enhetsstatus eller externa händelser sätter igång.

Att driftsätta Home Assistant på din egen VPS säkerställer att ditt smarta hem förblir operativt även under lokala avbrott, ger tillförlitlig fjärråtkomst varifrån som helst, och håller all enhetsdata och automationslogik helt under din kontroll utan beroende av molntjänster.