Installera Firefly med ettklicksinstallation.
En enkel WireGuard VPN-server med ett webbgränssnitt för att skapa och hantera säkra VPN-anslutningar utan nätverksexpertis.
Välj en VPS-prenumeration för Firefly
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Firefly
Firefly är en strömlinjeformad WireGuard VPN-server som kombinerar WireGuards högpresterande, moderna kryptografi med ett lättillgängligt webbgränssnitt för att hantera klienter, generera konfigurationer och övervaka anslutningar. Den eliminerar komplexiteten med traditionell WireGuard-installation så att ni kan ha en säker VPN igång på minuter istället för timmar.
Att driftsätta Firefly på er egen VPS ger er en dedikerad offentlig IP-adress för tillförlitlig VPN-åtkomst, bandbredd i företagsklass utan strypning från internetleverantören, och fullständigt oberoende från tredjeparts VPN-leverantörer som loggar trafik eller drabbas av oväntade avbrott.
Viktiga funktioner i Firefly
Enklicks kundinstallation
Generera WireGuard-klientkonfigurationer och QR-koder för mobila enheter direkt från webbgränssnittet — utan att du behöver kommandoradskunskaper.
Automatiska SSL-certifikat
Firefly tillhandahåller gratis SSL-certifikat automatiskt och säkrar hanteringsgränssnittet utan någon manuell certifikatkonfiguration.
Plattformsoberoende klienter
Fungerar med alla officiella WireGuard-klienter på iOS, Android, Windows, macOS och Linux — anslut valfri enhet med en enda konfigurationsfil.
Realtidsövervakning
Översikten visar aktiva anslutningar och bandbreddsanvändning per klient så att du alltid vet vem som är ansluten och hur mycket trafik de använder.
Systemet behöver ingen WireGuard
Den fungerar helt i Docker utan att kräva att man installerar WireGuard på värdoperativsystemet, vilket förenklar driftsättningen och håller värdsystemet rent.
Varför köra Firefly på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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