Firefly är en strömlinjeformad WireGuard VPN-server som kombinerar WireGuards högpresterande, moderna kryptografi med ett lättillgängligt webbgränssnitt för att hantera klienter, generera konfigurationer och övervaka anslutningar. Den eliminerar komplexiteten med traditionell WireGuard-installation så att ni kan ha en säker VPN igång på minuter istället för timmar.

Att driftsätta Firefly på er egen VPS ger er en dedikerad offentlig IP-adress för tillförlitlig VPN-åtkomst, bandbredd i företagsklass utan strypning från internetleverantören, och fullständigt oberoende från tredjeparts VPN-leverantörer som loggar trafik eller drabbas av oväntade avbrott.