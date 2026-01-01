Installera Gatus med en klicksinstallation.
Utvecklarorienterad statussida med automatiserad övervakning av flera protokoll, villkorsbaserade varningar och drifttidsöversikter i realtid.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Gatus
Gatus är ett utvecklarfokuserat verktyg för övervakning av drifttid och en statussida som spårar hälsan hos HTTP API:er, TCP-tjänster, DNS-poster, ICMP-mål, SSH-värdar, gRPC-slutpunkter och SSL-certifikat från en deklarativ YAML-konfiguration. Det utvärderar villkor — statuskoder, svarstider, innehåll i meddelandetexten och certifikatets utgångsdatum — och renderar en instrumentpanel i realtid med historiska drifttidsprocent för varje slutpunkt.
Att självhosta Gatus på din egen VPS håller din övervakningsinfrastruktur oberoende av de tjänster den övervakar, eliminerar SaaS-avgifter per kontroll och låter dig dirigera aviseringar genom över 40 integrationer — inklusive Slack, Discord, PagerDuty och Telegram — utan att din övervakningsdata lämnar din miljö.
Viktiga funktioner i Gatus
Flerprotokollövervakning
Övervaka HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC och SSL-certifikatets utgång från en enda YAML-konfiguration — kräver inga agenter eller extra kod.
Villkorlig avisering
Definiera exakta varningsvillkor för statuskoder, svarstider, JSON-kroppsfält och certifikatets utgångsdatum, med över 40 integrationer inklusive Slack och PagerDuty.
Prometheus-mätvärden
Exponera slutpunktshälsa och latens via en /metrics-slutpunkt för direkt integration med Grafana och din befintliga observerbarhetsstack.
Inbäddningsbara märken
Generera SVG-märken för drifttid och svarstid att bädda in i GitHub README-filer, dokumentationssidor eller offentliga statussidor.
Underhållsfönster
Schemalägg driftstopp för att undertrycka falska varningar under driftsättningar, underhåll eller kända avbrott utan att ändra dina varningsregler.
Varför köra Gatus på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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