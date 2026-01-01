Gatus är ett utvecklarfokuserat verktyg för övervakning av drifttid och en statussida som spårar hälsan hos HTTP API:er, TCP-tjänster, DNS-poster, ICMP-mål, SSH-värdar, gRPC-slutpunkter och SSL-certifikat från en deklarativ YAML-konfiguration. Det utvärderar villkor — statuskoder, svarstider, innehåll i meddelandetexten och certifikatets utgångsdatum — och renderar en instrumentpanel i realtid med historiska drifttidsprocent för varje slutpunkt.

Att självhosta Gatus på din egen VPS håller din övervakningsinfrastruktur oberoende av de tjänster den övervakar, eliminerar SaaS-avgifter per kontroll och låter dig dirigera aviseringar genom över 40 integrationer — inklusive Slack, Discord, PagerDuty och Telegram — utan att din övervakningsdata lämnar din miljö.