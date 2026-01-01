Installera Marreta med ettklicksinstallation.
Självhostad webbinnehållsproxy som hämtar och rensar artiklar för distraheringsfri, spårningsfri läsning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Marreta
Marreta är en självhostad webbproxy som hämtar och bearbetar webbsidor för att leverera rena, läsbara versioner utan spårningscookies, annonser och åtkomstbarriärer. Den normaliserar URL:er, tar bort brus från HTML-utdata och cachar resultat lokalt så att upprepade läsningar returneras omedelbart. Anpassade regler per domän låter dig finjustera hur specifika webbplatser rensas och renderas.
Att köra Marreta på din egen VPS innebär att all bearbetning sker på infrastruktur du kontrollerar — ingen tredjeparts lästjänst tar emot din webbhistorik. Resultatet är ett privat, snabbt och fristående alternativ till molnbaserade läsarproxies, utan användningsbegränsningar och ingen data som lämnar din server.
Viktiga funktioner i Marreta
URL-rensning och normalisering
Tar bort spårningsparametrar, omdirigeringar och frågebrus från URL:er innan hämtning, och skapar rena kanoniska länkar varje gång.
Cookie-fri innehållshämtning
Hämtar sidor utan cookies eller identifierande rubriker, genom att kringgå popup-fönster för cookie-samtycke och cookie-baserade åtkomstspärrar.
HTML-optimering
Tar bort annonser, skript, popup-fönster och icke-innehållselement för att leverera en ren, snabbladdad version av sidan.
Intelligent cachelagring
Cachar bearbetade sidor lokalt så att upprepade besök visas direkt utan att hämta eller bearbeta källsidan igen.
Anpassade regler per domän
Tillämpa platsspecifik CSS-borttagning, JavaScript-injektion och anpassade sidhuvuds- eller cookie-regler för att finjustera utdata för valfri domän.
JSON API-åtkomst
Varje bearbetad URL är också tillgänglig som ett JSON API-svar, vilket gör Marreta enkel att integrera i automatiseringsarbetsflöden.
Varför köra Marreta på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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