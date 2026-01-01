Marreta är en självhostad webbproxy som hämtar och bearbetar webbsidor för att leverera rena, läsbara versioner utan spårningscookies, annonser och åtkomstbarriärer. Den normaliserar URL:er, tar bort brus från HTML-utdata och cachar resultat lokalt så att upprepade läsningar returneras omedelbart. Anpassade regler per domän låter dig finjustera hur specifika webbplatser rensas och renderas.

Att köra Marreta på din egen VPS innebär att all bearbetning sker på infrastruktur du kontrollerar — ingen tredjeparts lästjänst tar emot din webbhistorik. Resultatet är ett privat, snabbt och fristående alternativ till molnbaserade läsarproxies, utan användningsbegränsningar och ingen data som lämnar din server.