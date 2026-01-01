Installera Traggo med ett klick.
Självhostad taggbaserad tidspårare som ersätter projekthierarkier med en flexibel etikettförsedd tidslinje.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Traggo
Traggo är en tidspårare med öppen källkod som du kan hosta själv. Den organiserar varje post som ett tidsintervall på en tidslinje snarare än en rad i en stel projekthierarki. Varje post berikas med valfria taggar —
klient,
projekt,
uppgift,
fakturerbar, vad du än vill — och kontrollpanelen analyserar tid genom att kombinera taggar hur du än behöver, utan att tvinga dig att välja en kanonisk uppdelning i förväg.
Att själv hosta Traggo på din egen VPS behåller tidrapporter, klientinformation och faktureringsrelevant kontext inom infrastruktur du kontrollerar istället för hos en SaaS-tidspårningsleverantör. Den enda Go-binären plus SQLite-databasen gör den tillräckligt lättviktig för att samexistera med andra tjänster på en liten VPS, och den taggbaserade modellen anpassar sig till konsulter, frilansare, byråer och produktteam.
Viktiga funktioner i Traggo
Taggbaserad spårning
Ersätt kapslade projekthierarkier med godtyckliga taggar så att samma post dyker upp i klient-, projekt- och faktureringsrapporter samtidigt.
Tidslinjevy
Dra tidsintervall på en daglig tidslinje för att snabbt starta, stoppa, dela och redigera tidsregistreringar utan att skriva in exakta tidsstämplar.
Flexibel rapportering
Filtrera spårad tid efter valfri kombination av taggar över konfigurerbara datumintervall, och exportera sedan resultaten till CSV för fakturering.
Fleranvändarstöd
Skapa separata användarkonton med administratörs- och vanliga roller så att ett litet team kan dela en enda Traggo-instans med isolerade tidrapporter.
GraphQL API
Driv automatiseringar, instrumentpaneler och integrationer via det dokumenterade GraphQL API:et istället för att skrapa webbgränssnittet.
Litet fotavtryck
En enda Go-binär med SQLite-stöd innebär låg disk- och minnesanvändning, perfekt för att placera på en befintlig VPS utan att tillhandahålla nya resurser.
Varför köra Traggo på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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