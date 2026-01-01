Traggo är en tidspårare med öppen källkod som du kan hosta själv. Den organiserar varje post som ett tidsintervall på en tidslinje snarare än en rad i en stel projekthierarki. Varje post berikas med valfria taggar — klient , projekt , uppgift , fakturerbar , vad du än vill — och kontrollpanelen analyserar tid genom att kombinera taggar hur du än behöver, utan att tvinga dig att välja en kanonisk uppdelning i förväg.

Att själv hosta Traggo på din egen VPS behåller tidrapporter, klientinformation och faktureringsrelevant kontext inom infrastruktur du kontrollerar istället för hos en SaaS-tidspårningsleverantör. Den enda Go-binären plus SQLite-databasen gör den tillräckligt lättviktig för att samexistera med andra tjänster på en liten VPS, och den taggbaserade modellen anpassar sig till konsulter, frilansare, byråer och produktteam.