Password Pusher är en applikation med öppen källkod som ersätter den farliga vanan att e-posta eller meddela inloggningsuppgifter i klartext. Istället för att skicka hemligheten direkt genererar du en engångs-URL som levererar innehållet en gång och sedan raderar sig själv baserat på antalet visningar, den förflutna tiden eller båda. Password Pusher stöder lösenord, filer, URL:er och QR-koder, och varje push kan kräva en ytterligare lösenfras innan den visas.

Att hosta Password Pusher själv på din egen VPS håller varje hemlighet inom infrastruktur du kontrollerar — ingen tredjeparts-SaaS läser, loggar eller behåller dina delade inloggningsuppgifter, och hela granskningsloggen stannar på din server tillsammans med datan.