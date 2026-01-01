Driftsätt Password Pusher med installation med ett klick.
Öppen källkodstjänst för att dela lösenord, filer och länkar via självförstörande URL:er som förfaller efter antal visningar eller tid.
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Vad du kan bygga med Password Pusher
Password Pusher är en applikation med öppen källkod som ersätter den farliga vanan att e-posta eller meddela inloggningsuppgifter i klartext. Istället för att skicka hemligheten direkt genererar du en engångs-URL som levererar innehållet en gång och sedan raderar sig själv baserat på antalet visningar, den förflutna tiden eller båda. Password Pusher stöder lösenord, filer, URL:er och QR-koder, och varje push kan kräva en ytterligare lösenfras innan den visas.
Att hosta Password Pusher själv på din egen VPS håller varje hemlighet inom infrastruktur du kontrollerar — ingen tredjeparts-SaaS läser, loggar eller behåller dina delade inloggningsuppgifter, och hela granskningsloggen stannar på din server tillsammans med datan.
Viktiga funktioner i Password Pusher
Självförstörande länkar
Engångs-URL:er upphör att gälla efter ett konfigurerat antal visningar eller ett tidsfönster, så att obehöriga inte kan läsa om eller läcka hemligheter från inkorgar.
Lösenfrasskydd
Lägg till en separat lösenfras utöver länken så att en avlyssnad URL ensam inte räcker för att avslöja hemligheten.
Filer och QR-koder
Skicka lösenord, filer, webbadresser och QR-koder genom samma granskade leveransflöde med typspecifika förfalloprinciper.
Fullständig granskningsloggning
Spåra skapande, hämtning och tittaridentitet för varje publicering, med valfria konton och tvåfaktorsautentisering för kontrollpanelen.
Anpassad varumärkesprofilering
Vit-märk gränssnittet med din egen titel, slogan, tema och sidfot för interna team eller kundriktade distributioner.
JSON API
Integrera lösenordsdelning i skript, CI-pipelines eller interna verktyg via det dokumenterade JSON API v2.
Varför köra Password Pusher på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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