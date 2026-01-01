Castopod är en omfattande plattform för podd-värdtjänster med öppen källkod, byggd för kreatörer som vill ha professionella publiceringsmöjligheter utan att förlita sig på tredjeparts värdtjänster. Den hanterar avsnittshantering, automatisk RSS-flödesgenerering för distribution till alla större plattformar, detaljerad lyssnaranalys och ActivityPub-integration för decentraliserat socialt nätverkande – allt i ett enda självhostat paket.

Att hosta din podd på din egen VPS innebär att du äger din publikdata, undviker bandbreddsavgifter per nedladdning och behåller full kontroll över din innehållsdistribution och monetarisering utan plattformslåsning.