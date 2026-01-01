RSSHub är världens största RSS-nätverk med öppen källkod, som stöder över 5 000 rutter för plattformar som slutade erbjuda inbyggda RSS-flöden — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub och många fler. Med över 41 000 GitHub-stjärnor och bidrag från fler än 1 300 utvecklare har det blivit den självklara lösningen för att hålla det öppna webben prenumerationsbar.

Att själv hosta RSSHub innebär att dina vanor för innehållskonsumtion förblir privata — alla flödesförfrågningar kommer från din egen server istället för offentliga instanser som kan logga förfrågningar. Redis-caching håller ofta åtkomna flöden snabba och minskar belastningen på källwebbplatser.