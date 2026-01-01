Installera RSSHub med installation med ett klick.
RSS-flödesgenerator med öppen källkod som gör vilken webbplats som helst prenumererbar, från sociala medier till GitHub och mer därtill.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med RSSHub
RSSHub är världens största RSS-nätverk med öppen källkod, som stöder över 5 000 rutter för plattformar som slutade erbjuda inbyggda RSS-flöden — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub och många fler. Med över 41 000 GitHub-stjärnor och bidrag från fler än 1 300 utvecklare har det blivit den självklara lösningen för att hålla det öppna webben prenumerationsbar.
Att själv hosta RSSHub innebär att dina vanor för innehållskonsumtion förblir privata — alla flödesförfrågningar kommer från din egen server istället för offentliga instanser som kan logga förfrågningar. Redis-caching håller ofta åtkomna flöden snabba och minskar belastningen på källwebbplatser.
Viktiga funktioner i RSSHub
Fler än 5 000 innehållsrutter
Täcker hundratals plattformar inklusive sociala medier, nyhetssajter, GitHub, e-handel och specialiserade publikationer — om det har en sida kan RSSHub göra det till ett flöde.
Sociala medier-flöden
Generera RSS-flöden från Instagram, Twitter, TikTok och YouTube utan att skapa konton eller ge tredjepartsappar åtkomst till dina inloggningsuppgifter.
Redis cachelagring
Inbyggd Redis-integration levererar snabba flödessvar för ofta åtkomna rutter, samtidigt som det minskar upprepade förfrågningar till källwebbplatser.
Integritetsfokuserad surfning
Följ valfri innehållskälla via din flödesläsare utan att dela läsvanor med kommersiella plattformar eller aggregeringstjänster.
Automationsintegration
Anslut RSSHub-flöden till n8n, Zapier eller Home Assistant för att utlösa arbetsflöden närhelst nytt innehåll publiceras på någon plattform som stöds.
Varför köra RSSHub på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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