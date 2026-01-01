Distribuera GoatCounter med en klicksinstallation.
Lätt, integritetsfokuserad webbanalys som visar sidvisningar och besöksinsikter utan att spåra personuppgifter eller använda cookies.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med GoatCounter
GoatCounter är en enkel webbanalysplattform med öppen källkod, utformad för utvecklare som vill ha meningsfull sidvisningsdata utan integritetskostnaden för spårningscookies eller insamling av personuppgifter. Den räknar sidvisningar, hänvisningar, webbläsare, länder och skärmstorlekar — inget mer. Inga samtyckesbanderoller krävs.
Till skillnad från tunga analysplattformar som kräver flera tjänster, körs GoatCounter som en enda container med en inbyggd SQLite-databas. Självhosting på din egen VPS håller all besöksdata under din kontroll, helt isolerad från tredjepartsanalysnätverk.
Viktiga funktioner i GoatCounter
Inga kakor krävs
Spårar sidvisningar utan kakor eller beständiga identifierare, så inget samtyckesbanner behövs enligt GDPR eller PECR.
Lättviktig enkel behållare
Körs som en enda Go-binär med en inbyggd SQLite-databas – ingen separat databastjänst eller komplex infrastruktur.
Hänvisare och källspårning
Visar vilka webbplatser, sökmotorer och kampanjer som driver trafik till dina sidor utan att avslöja besökarnas identitet.
Alternativ för offentlig statistik
Du kan välja att göra din analysöversikt offentligt synlig så att läsare kan se webbplatsstatistik utan att behöva ett konto.
Spårningsskript och API
Bädda in ett litet JavaScript-kodavsnitt eller använd REST API:et för att räkna sidvisningar från vilken webbplats, SPA eller backend-tjänst som helst.
Varför köra GoatCounter på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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