GoatCounter är en enkel webbanalysplattform med öppen källkod, utformad för utvecklare som vill ha meningsfull sidvisningsdata utan integritetskostnaden för spårningscookies eller insamling av personuppgifter. Den räknar sidvisningar, hänvisningar, webbläsare, länder och skärmstorlekar — inget mer. Inga samtyckesbanderoller krävs.

Till skillnad från tunga analysplattformar som kräver flera tjänster, körs GoatCounter som en enda container med en inbyggd SQLite-databas. Självhosting på din egen VPS håller all besöksdata under din kontroll, helt isolerad från tredjepartsanalysnätverk.