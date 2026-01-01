Qdrant är en vektorsökmotor för likhetssökning i produktionsklass med öppen källkod, byggd specifikt för arbetsbelastningar inom AI och maskininlärning. Den lagrar högdimensionella vektorer tillsammans med rik nyttolastmetadata och hanterar sökningar efter närmaste granne på under millisekunder med hjälp av HNSW-indexering, flera avståndsmått och avancerad filtrering – allt tillgängligt via REST- och gRPC-API:er.

Att själv hosta Qdrant på en VPS ger dig full kontroll över minnesallokering, indexeringskonfiguration och datalagring utan kostnad per fråga eller anslutningsbegränsningar som finns hos hanterade vektordatabastjänster, vilket gör det idealiskt för AI-startups och team som skalar semantisk sökning eller RAG-pipelines.