Installera Qdrant med en klicksinstallation
Högpresterande vektordatabas med öppen källkod för semantisk sökning, rekommendationer och AI-drivna applikationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Qdrant
Qdrant är en vektorsökmotor för likhetssökning i produktionsklass med öppen källkod, byggd specifikt för arbetsbelastningar inom AI och maskininlärning. Den lagrar högdimensionella vektorer tillsammans med rik nyttolastmetadata och hanterar sökningar efter närmaste granne på under millisekunder med hjälp av HNSW-indexering, flera avståndsmått och avancerad filtrering – allt tillgängligt via REST- och gRPC-API:er.
Att själv hosta Qdrant på en VPS ger dig full kontroll över minnesallokering, indexeringskonfiguration och datalagring utan kostnad per fråga eller anslutningsbegränsningar som finns hos hanterade vektordatabastjänster, vilket gör det idealiskt för AI-startups och team som skalar semantisk sökning eller RAG-pipelines.
Viktiga funktioner i Qdrant
Millisekunds-sökning
HNSW-indexering levererar nästan omedelbara närmaste-granne-frågor över miljontals vektorer, vilket håller AI-applikationer responsiva oavsett skala.
Payloadfiltrering
Filtrera sökresultat med godtyckliga metadatafält vid frågetillfället, genom att kombinera vektorslikhet med strukturerade villkor i en enda förfrågan.
Flera avståndsmetriker
Välj cosinus-, euklidiskt eller skalärproduktavstånd för att matcha inbäddningsmodellen som din applikation använder, utan att indexera om data.
REST och gRPC API:er
Integrera Qdrant i valfritt språk eller ramverk med hjälp av OpenAPI REST-gränssnittet eller det högpresterande gRPC API:et för latenskänsliga arbetsbelastningar.
Kvantiseringsstöd
Skalär- och produktkvantisering minskar minnesanvändningen avsevärt, vilket gör att du kan indexera större datamängder på samma hårdvara utan kvalitetsförlust.
Varför köra Qdrant på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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