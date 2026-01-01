JumpServer är en plattform med öppen källkod för privilegierad åtkomsthantering (PAM) som tillhandahåller en centraliserad gateway för åtkomst till alla infrastrukturtillgångar – servrar, databaser, Kubernetes-kluster och nätverksenheter. Istället för att distribuera SSH-nycklar eller dela lösenord direkt, autentiserar team via JumpServer, som proxyserverar varje anslutning, loggar all aktivitet och registrerar sessioner för gransknings- och efterlevnadsändamål. Åtkomst styrs av rollbaserade behörigheter och valfria godkännandeflöden.

Att själv hosta JumpServer behåller alla sessionsinspelningar, åtkomstloggar och lagrade autentiseringsuppgifter på din egen infrastruktur – vilket är avgörande för efterlevnadsramverk som SOX, PCI-DSS och ISO 27001 som kräver granskningsspår och bevis på att åtkomst till känsliga system kontrolleras och övervakas.