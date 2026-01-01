Distribuera JumpServer med en klicksinstallation
Plattform för privilegierad åtkomsthantering med öppen källkod för centraliserad SSH-, RDP- och databasåtkomst till all din infrastruktur.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med JumpServer
JumpServer är en plattform med öppen källkod för privilegierad åtkomsthantering (PAM) som tillhandahåller en centraliserad gateway för åtkomst till alla infrastrukturtillgångar – servrar, databaser, Kubernetes-kluster och nätverksenheter. Istället för att distribuera SSH-nycklar eller dela lösenord direkt, autentiserar team via JumpServer, som proxyserverar varje anslutning, loggar all aktivitet och registrerar sessioner för gransknings- och efterlevnadsändamål. Åtkomst styrs av rollbaserade behörigheter och valfria godkännandeflöden.
Att själv hosta JumpServer behåller alla sessionsinspelningar, åtkomstloggar och lagrade autentiseringsuppgifter på din egen infrastruktur – vilket är avgörande för efterlevnadsramverk som SOX, PCI-DSS och ISO 27001 som kräver granskningsspår och bevis på att åtkomst till känsliga system kontrolleras och övervakas.
Viktiga funktioner i JumpServer
Centraliserad åtkomstgateway
Dirigera alla SSH-, RDP-, VNC- och databasanslutningar genom en enda granskad proxy, vilket eliminerar direkt exponering av inloggningsuppgifter för ingenjörer.
Sessionsinspelning och uppspelning
Varje privilegierad session spelas in och kan spelas upp i webbläsaren, vilket ger säkerhetsteam en komplett forensisk spårbarhet av all infrastrukturaktivitet.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Ge användare åtkomst till specifika tillgångar med detaljerade behörigheter och tidsbegränsade godkännandeflöden så att ni aldrig delar inloggningsuppgifter direkt.
Multiprotokollstöd
Hantera Linux-servrar via SSH, Windows-maskiner via RDP eller VNC, relationsdatabaser, Kubernetes-kluster och nätverksenheter från en plattform.
Inbyggt autentiseringsvalv
Lagra, rotera och pusha inloggningsuppgifter automatiskt så att användare ansluter via JumpServer utan att någonsin veta de underliggande lösenorden.
Varför köra JumpServer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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