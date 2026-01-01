Kener är ett system för statussidor med öppen källkod, byggt med SvelteKit, som låter team övervaka tjänster och transparent kommunicera avbrott. Det stöder flera övervakningstyper — HTTP/API-slutpunkter, TCP, DNS, SSL-certifikat, ping, SQL-frågor, heartbeats och spelserverar — var och en spåras och visas på en offentlig statussida med upptidshistorik och diagram över svarstider.

Att självhosta Kener på din VPS håller all övervakningsdata och incidenthistorik under din kontroll. Den inkluderade Redis-instansen hanterar jobbköer och cachelagring, medan applikationsdata lagras i SQLite som standard — ingen extern databas krävs. Den första användaren som registrerar sig på instansen blir administratör.