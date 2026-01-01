Distribuera Kener med ett klicks installation.
Plattform för statussidor med öppen källkod för att övervaka tjänster och kommunicera incidenter till användare i realtid.
Välj en VPS-prenumeration för Kener
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Kener
Kener är ett system för statussidor med öppen källkod, byggt med SvelteKit, som låter team övervaka tjänster och transparent kommunicera avbrott. Det stöder flera övervakningstyper — HTTP/API-slutpunkter, TCP, DNS, SSL-certifikat, ping, SQL-frågor, heartbeats och spelserverar — var och en spåras och visas på en offentlig statussida med upptidshistorik och diagram över svarstider.
Att självhosta Kener på din VPS håller all övervakningsdata och incidenthistorik under din kontroll. Den inkluderade Redis-instansen hanterar jobbköer och cachelagring, medan applikationsdata lagras i SQLite som standard — ingen extern databas krävs. Den första användaren som registrerar sig på instansen blir administratör.
Viktiga funktioner i Kener
Multiprotokollövervakning
Övervaka HTTP-slutpunkter, TCP-portar, DNS-poster, SSL-certifikat, pingmål, pulsslag och spelservrar från en enda översikt.
Incidenthantering
Skapa incidentrapporter med tidsstämplade statusuppdateringar, publicera löpande uppdateringar och arkivera lösningar för en transparent driftstörningshistorik.
Planerat underhåll
Meddela planerat driftstopp i förväg så att användare ser kommande underhållsfönster på statussidan innan tjänsten avbryts.
Flerkanalsaviseringar
Meddela ditt team via e-post, Slack, Discord eller webhooks i samma ögonblick som en monitor ändrar status eller återställs.
Inbäddningsbara statusmärken
Lägg till live-statusmärken eller iframes till din dokumentation, webbplats eller app-översikt för att visa tjänstens status direkt.
Rollbaserad åtkomst
Bjud in teammedlemmar med olika roller att samarbeta om incidentuppdateringar och övervaka konfiguration utan att dela adminåtkomst.
Varför köra Kener på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.