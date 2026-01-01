RustFS är ett högpresterande, distribuerat objektlagringssystem helt byggt i Rust. Det levererar fullständig Amazon S3 API-kompatibilitet kombinerat med Rusts minnessäkerhetsgarantier och rå prestanda som överträffar traditionella lösningar. RustFS är utformat för datasjöar, AI/ML-pipelines och stordataarbetsbelastningar, och använder erasure coding för att skydda mot dataförlust och bitrötedetektering för att säkerställa långsiktig dataintegritet.

Att själv hosta RustFS på din egen VPS ger dig full kontroll över din objektlagringsinfrastruktur – inga avgifter per GB, inga utgående trafikavgifter och ingen leverantörslåsning. Den inbyggda webbkonsolen låter dig hantera buckets, konfigurera åtkomstpolicyer och övervaka lagringsanvändning utan att kräva ytterligare verktyg.