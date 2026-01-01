Installera RustFS med en klicksinstallation.
S3-kompatibel distribuerad objektlagring byggd i Rust för AI-arbetsbelastningar, datasjöar och molnbaserade applikationer.
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Vad du kan bygga med RustFS
RustFS är ett högpresterande, distribuerat objektlagringssystem helt byggt i Rust. Det levererar fullständig Amazon S3 API-kompatibilitet kombinerat med Rusts minnessäkerhetsgarantier och rå prestanda som överträffar traditionella lösningar. RustFS är utformat för datasjöar, AI/ML-pipelines och stordataarbetsbelastningar, och använder erasure coding för att skydda mot dataförlust och bitrötedetektering för att säkerställa långsiktig dataintegritet.
Att själv hosta RustFS på din egen VPS ger dig full kontroll över din objektlagringsinfrastruktur – inga avgifter per GB, inga utgående trafikavgifter och ingen leverantörslåsning. Den inbyggda webbkonsolen låter dig hantera buckets, konfigurera åtkomstpolicyer och övervaka lagringsanvändning utan att kräva ytterligare verktyg.
Viktiga funktioner i RustFS
S3 API-kompatibel
Fungerar med valfri S3-kompatibel klient, SDK eller verktyg – migrera befintliga arbetsflöden utan kodändringar.
Raderingskodning
Distribuerar data över flera volymer med redundans så att lagringen förblir intakt även när enskilda diskar går sönder.
Webbhanteringskonsol
Webbläsarbaserat gränssnitt för att skapa lagringsutrymmen, hantera åtkomstnycklar, ställa in livscykelpolicyer och övervaka lagringsanvändning.
Hög Prestanda
Byggd i Rust för minnessäkerhet och hastighet — prestandatester visar upp till 2,3 gånger högre genomströmning än alternativ för arbetsbelastningar med små objekt.
Evenemangsaviseringar
Utlös webhooks vid bucket-händelser som skapande och radering av objekt för att integrera med efterföljande bearbetningspipelines.
Identitetsintegration
Stöder OIDC/OpenID Connect och OpenStack Keystone för engångsinloggning för företag och flerklientsinstallationer.
Varför köra RustFS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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