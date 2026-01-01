Installera Fusion RSS med en klicksinstallation.
Lättviktig självhastad RSS-läsare med ett rent webbgränssnitt, tangentbordsgenvägar och stöd för Fever API.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Fusion RSS
Fusion är en minimalistisk RSS-läsare med öppen källkod skriven i Go som fokuserar på ett snabbt, distraktionsfritt läsflöde. Den analyserar RSS- och Atom-flöden, upptäcker automatiskt flöden från webbplats-URL:er och organiserar prenumerationer i grupper samt spårar oläst status, bokmärken och fulltextsökning i hela ditt bibliotek.
Att själv hosta Fusion på din VPS håller din prenumerationslista och läshistorik borta från tredjepartstjänster, och dess Fever API-kompatibilitet låter inbyggda mobilklienter som Reeder, Unread och FeedMe synkronisera mot din egen instans istället för en molnaggregator.
Viktiga funktioner i Fusion RSS
Fever API-support
Synkronisera artiklar till inbyggda iOS-, Android- och skrivbordsklienter som Reeder, Unread och FeedMe via det inbyggda Fever-kompatibla API:et.
Tangentbordsstyrd läsare
Genvägar i Google Reader-stil låter dig sortera hundratals artiklar per session utan att lämna tangentbordet.
Automatisk flödesupptäckt
Klistra in vilken webbadress som helst så hittar Fusion RSS- eller Atom-flödet automatiskt, med grupporganisation för ordnade prenumerationslistor.
Responsiv PWA
Installationsbar progressiv webbapp ger en läsupplevelse med en native-app-känsla på telefoner, surfplattor och stationära webbläsare.
OIDC engångsinloggning
Valfri OpenID Connect-integration ger dig möjlighet att autentisera mot Keycloak, Authelia eller någon kompatibel identitetsleverantör.
Inget AI-överflöd
Utelämnar medvetet funktioner för AI-sammanfattning och rekommendationer för att hålla läsaren fokuserad, lättviktig och förutsägbar.
Varför köra Fusion RSS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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