Fusion är en minimalistisk RSS-läsare med öppen källkod skriven i Go som fokuserar på ett snabbt, distraktionsfritt läsflöde. Den analyserar RSS- och Atom-flöden, upptäcker automatiskt flöden från webbplats-URL:er och organiserar prenumerationer i grupper samt spårar oläst status, bokmärken och fulltextsökning i hela ditt bibliotek.

Att själv hosta Fusion på din VPS håller din prenumerationslista och läshistorik borta från tredjepartstjänster, och dess Fever API-kompatibilitet låter inbyggda mobilklienter som Reeder, Unread och FeedMe synkronisera mot din egen instans istället för en molnaggregator.