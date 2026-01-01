Datasette är ett mångsidigt verktyg med öppen källkod för att utforska och publicera data. Det tar SQLite-databasfiler och omvandlar dem omedelbart till interaktiva, sökbara webbplatser med ett inbyggt JSON API – ingen backend-programmering krävs. Journalister, forskare och datateam använder Datasette för att dela dataset offentligt, bygga datadrivna applikationer och prototyper för analyspaneler utan att hantera komplex infrastruktur.

Att själv hosta Datasette på din egen VPS ger dig full kontroll över känsliga dataset, låter dig installera anpassade plugins för visualisering och autentisering, och ger dig en permanent, delbar URL för varje fråga och tabellvy som din data innehåller.