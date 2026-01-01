Installera Datasette med en klicksinstallation.
Verktyg med öppen källkod för att utforska, publicera och dela SQLite-databaser som interaktiva webbplatser och API:er.
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Vad du kan bygga med Datasette
Datasette är ett mångsidigt verktyg med öppen källkod för att utforska och publicera data. Det tar SQLite-databasfiler och omvandlar dem omedelbart till interaktiva, sökbara webbplatser med ett inbyggt JSON API – ingen backend-programmering krävs. Journalister, forskare och datateam använder Datasette för att dela dataset offentligt, bygga datadrivna applikationer och prototyper för analyspaneler utan att hantera komplex infrastruktur.
Att själv hosta Datasette på din egen VPS ger dig full kontroll över känsliga dataset, låter dig installera anpassade plugins för visualisering och autentisering, och ger dig en permanent, delbar URL för varje fråga och tabellvy som din data innehåller.
Viktiga funktioner i Datasette
Direkt datapublicering
Släpp valfri SQLite-databasfil till datavolymen och Datasette tillhandahåller den omedelbart som en bläddringsbar, sökbar webbplats.
Inbyggt JSON API
Varje tabell, fråga och rad är automatiskt tillgänglig som en JSON API-slutpunkt, vilket gör det enkelt att bygga applikationer ovanpå din data.
Kraftfull SQL-explorator
Kör godtyckliga SQL-frågor direkt i webbläsaren med en interaktiv frågeredigerare och formaterade resultatabeller.
Plugin-ekosystem
Utöka Datasette med över 100 community-plugins för diagram, kartor, autentisering, fulltextsökning och anpassade exportformat.
Facetterad sökning
Automatiskt genererade fasetter och filter låter användare fördjupa sig i stora datamängder utan att skriva någon SQL.
Varför köra Datasette på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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