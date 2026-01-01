Installera Bazarr i en ettklicksinstallation.
Automatisk assistent för undertextshantering för Sonarr och Radarr som laddar ner och uppgraderar undertexter i ditt mediebibliotek.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Bazarr
Bazarr är en kompletterande applikation till Sonarr och Radarr som automatiserar hela undertextflödet för ditt mediebibliotek. Den övervakar ditt bibliotek efter nytt innehåll och söker, laddar ner och organiserar automatiskt undertexter på dina föredragna språk från över 20 leverantörer, inklusive OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed och Podnapisi. När bättre undertextversioner blir tillgängliga uppgraderar Bazarr dem automatiskt – ingen manuell sökning krävs.
Att köra Bazarr på en dedikerad VPS ger den den konsekventa drifttiden och den pålitliga publika IP-adress som behövs för oavbruten åtkomst till leverantörer – hemnätverk med dynamiska IP-adresser kan blockeras av undertextleverantörer över tid. I kombination med verktyg för undertextsynkronisering som åtgärdar tidsfel och stöd för SDH-spår för hörselskadade, levererar Bazarr fullständig undertexttäckning för varje medieobjekt i ditt bibliotek.
Viktiga funktioner i Bazarr
Sonarr- och Radarr-integration
Bazarr ansluter direkt till dina befintliga arr-inställningar och hämtar automatiskt undertexter för varje film eller avsnitt när systemet lägger till det i ditt bibliotek.
20+ undertextleverantörer
Sök på OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi och många fler samtidigt för att maximera chansen att hitta korrekta undertexter på ditt språk.
Automatiska kvalitetsuppgraderingar
När en bättre undertextversion blir tillgänglig för innehåll som redan finns i ditt bibliotek, ersätter Bazarr den befintliga filen automatiskt utan manuell inblandning.
Undertextsynkronisering
Inbyggda synkroniseringsverktyg justerar undertexternas tidsinställning för att matcha ljudspåren, vilket åtgärdar den vanligaste orsaken till att undertexter känns osynkroniserade även när de laddas ner från pålitliga källor.
Stöd för hörselskadade
Föredra SDH- eller CC-spår för tillgänglighet — Bazarr kan prioritera undertexter för hörselskadade från alla leverantörer för allt innehåll i ditt bibliotek.
Varför köra Bazarr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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