Upp till 69 % rabatt på Bazarr

Installera Bazarr i en ettklicksinstallation.

Automatisk assistent för undertextshantering för Sonarr och Radarr som laddar ner och uppgraderar undertexter i ditt mediebibliotek.

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AI-hanterad VPS
60,90  kr /mån
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Installera Bazarr i en ettklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
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238,90  kr
88,90  kr /mån
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Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
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8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
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Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90  kr
60,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 1.461,60 kr (ordinarie pris 4.653,60 kr). Förnyas för 132,90 kr/mån.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90  kr
88,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.133,60 kr (ordinarie pris 5.733,60 kr). Förnyas för 166,90 kr/mån.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90  kr
121,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 2.925,60 kr (ordinarie pris 9.573,60 kr). Förnyas för 310,90 kr/mån.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90  kr
243,90  kr /mån
Välj plan
Få 24 månader för 5.853,60 kr (ordinarie pris 17.277,60 kr). Förnyas för 553,90 kr/mån.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Bazarr

Bazarr är en kompletterande applikation till Sonarr och Radarr som automatiserar hela undertextflödet för ditt mediebibliotek. Den övervakar ditt bibliotek efter nytt innehåll och söker, laddar ner och organiserar automatiskt undertexter på dina föredragna språk från över 20 leverantörer, inklusive OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed och Podnapisi. När bättre undertextversioner blir tillgängliga uppgraderar Bazarr dem automatiskt – ingen manuell sökning krävs.

Att köra Bazarr på en dedikerad VPS ger den den konsekventa drifttiden och den pålitliga publika IP-adress som behövs för oavbruten åtkomst till leverantörer – hemnätverk med dynamiska IP-adresser kan blockeras av undertextleverantörer över tid. I kombination med verktyg för undertextsynkronisering som åtgärdar tidsfel och stöd för SDH-spår för hörselskadade, levererar Bazarr fullständig undertexttäckning för varje medieobjekt i ditt bibliotek.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Bazarr

Sonarr- och Radarr-integration

Bazarr ansluter direkt till dina befintliga arr-inställningar och hämtar automatiskt undertexter för varje film eller avsnitt när systemet lägger till det i ditt bibliotek.

20+ undertextleverantörer

Sök på OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi och många fler samtidigt för att maximera chansen att hitta korrekta undertexter på ditt språk.

Automatiska kvalitetsuppgraderingar

När en bättre undertextversion blir tillgänglig för innehåll som redan finns i ditt bibliotek, ersätter Bazarr den befintliga filen automatiskt utan manuell inblandning.

Undertextsynkronisering

Inbyggda synkroniseringsverktyg justerar undertexternas tidsinställning för att matcha ljudspåren, vilket åtgärdar den vanligaste orsaken till att undertexter känns osynkroniserade även när de laddas ner från pålitliga källor.

Stöd för hörselskadade

Föredra SDH- eller CC-spår för tillgänglighet — Bazarr kan prioritera undertexter för hörselskadade från alla leverantörer för allt innehåll i ditt bibliotek.

Varför köra Bazarr på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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