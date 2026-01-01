Bazarr är en kompletterande applikation till Sonarr och Radarr som automatiserar hela undertextflödet för ditt mediebibliotek. Den övervakar ditt bibliotek efter nytt innehåll och söker, laddar ner och organiserar automatiskt undertexter på dina föredragna språk från över 20 leverantörer, inklusive OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed och Podnapisi. När bättre undertextversioner blir tillgängliga uppgraderar Bazarr dem automatiskt – ingen manuell sökning krävs.

Att köra Bazarr på en dedikerad VPS ger den den konsekventa drifttiden och den pålitliga publika IP-adress som behövs för oavbruten åtkomst till leverantörer – hemnätverk med dynamiska IP-adresser kan blockeras av undertextleverantörer över tid. I kombination med verktyg för undertextsynkronisering som åtgärdar tidsfel och stöd för SDH-spår för hörselskadade, levererar Bazarr fullständig undertexttäckning för varje medieobjekt i ditt bibliotek.