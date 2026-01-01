Driftsätt Cassandra Reaper med ett klicks installation.
Centraliserad reparationsschemaläggare och webbgränssnitt för att hålla Apache Cassandra-kluster friska och konsekventa.
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Vad du kan bygga med Cassandra Reaper
Cassandra Reaper är det de facto verktyget med öppen källkod för att orkestrera Apache Cassandra-reparationer över kluster med enskilda datacenter och flera platser. Ursprungligen skapat på Spotify och underhållet av The Last Pickle, delar Reaper upp stora reparationer i hanterbara enheter, kör dem opportunistiskt över noder och återupptar säkert efter fel — vilket ersätter bräckliga cron-drivna nodetool-skript med ett tillståndsbaserat, observerbart arbetsflöde.
Att själv hosta Reaper på din VPS ger operatörer en dedikerad kontrollpanel med ett webbgränssnitt, REST API och en metrik-slutpunkt. Denna distribution inkluderar en Apache Cassandra-nod så att du omedelbart kan ansluta, schemalägga och utföra reparationer, och sedan registrera ytterligare produktionskluster via JMX vid behov.
Viktiga funktioner i Cassandra Reaper
Segmenterade reparationer
Dela upp reparationer i små intervall och kör dem opportunistiskt över noderna för att undvika att överbelasta klustret.
Reparationsschemaläggning
Schemalägg återkommande reparationer per nyckelutrymme med konfigurerbar intensitet, parallellitet och antal segment.
Multi-klusterkontroll
Registrera och hantera reparationer för flera Cassandra-kluster från ett enda webbgränssnitt och REST API.
Pausa och återuppta
Tillståndskänsliga reparationskörningar kan man pausa, återuppta och återställa efter omstarter utan att förlora framsteg.
Mätvärden och observabilitet
Inbyggda Dropwizard-mätvärden exponerar reparationsförlopp, segmentstatus och JMX-klusterhälsa för övervakning.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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