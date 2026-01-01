Cassandra Reaper är det de facto verktyget med öppen källkod för att orkestrera Apache Cassandra-reparationer över kluster med enskilda datacenter och flera platser. Ursprungligen skapat på Spotify och underhållet av The Last Pickle, delar Reaper upp stora reparationer i hanterbara enheter, kör dem opportunistiskt över noder och återupptar säkert efter fel — vilket ersätter bräckliga cron-drivna nodetool-skript med ett tillståndsbaserat, observerbart arbetsflöde.

Att själv hosta Reaper på din VPS ger operatörer en dedikerad kontrollpanel med ett webbgränssnitt, REST API och en metrik-slutpunkt. Denna distribution inkluderar en Apache Cassandra-nod så att du omedelbart kan ansluta, schemalägga och utföra reparationer, och sedan registrera ytterligare produktionskluster via JMX vid behov.