Shynet är en egenhostad webbanalysplattform utformad för integritetsmedvetna webbplatsägare. Till skillnad från kommersiella analysverktyg spårar Shynet besökarbeteende utan cookies, fingeravtryck eller insamling av personuppgifter, vilket gör den helt kompatibel med GDPR och liknande integritetsbestämmelser utan cookie-banners eller samtyckesdialoger.

Att driftsätta Shynet på din egen VPS innebär att din besöksdata aldrig lämnar din infrastruktur. Du får rena, meningsfulla mätvärden — sessioner, hänvisningar, laddningstider och geografisk data — samtidigt som du respekterar dina användares integritet och bibehåller fullständigt ägande av din analys.