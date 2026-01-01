Installera Shynet med ett klick.
Integritetsvänlig webbanalysplattform som fungerar utan kakor och ger dig fullständigt dataägarskap.
Välj en VPS-prenumeration för Shynet
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Shynet
Shynet är en egenhostad webbanalysplattform utformad för integritetsmedvetna webbplatsägare. Till skillnad från kommersiella analysverktyg spårar Shynet besökarbeteende utan cookies, fingeravtryck eller insamling av personuppgifter, vilket gör den helt kompatibel med GDPR och liknande integritetsbestämmelser utan cookie-banners eller samtyckesdialoger.
Att driftsätta Shynet på din egen VPS innebär att din besöksdata aldrig lämnar din infrastruktur. Du får rena, meningsfulla mätvärden — sessioner, hänvisningar, laddningstider och geografisk data — samtidigt som du respekterar dina användares integritet och bibehåller fullständigt ägande av din analys.
Viktiga funktioner i Shynet
Kakfri spårning
Samlar in analysdata utan cookies eller fingeravtryck, vilket eliminerar behovet av samtyckesbanderoller och säkerställer att du följer GDPR och CCPA.
Självhostad dataägarskap
All besöksdata stannar på din VPS – ingen delning med tredje part, inga datamäklare, ingen plattformslåsning.
Lätt inbäddningsskript
Ett enda JavaScript-kodavsnitt eller en icke-JS 1×1 pixeltagg integrerar med valfri webbplats eller statisk webbplatsgenerator.
Flerwebbplatshantering
Hantera statistik för flera webbplatser från en enda översikt, med åtkomstkontroller per webbplats för team.
Realtidssessionsdata
Visa aktiva sessioner, hänvisningskällor, sidladdningstider och geografisk fördelning i realtid.
Varför köra Shynet på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.