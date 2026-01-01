WPS Office är en omfattande kontorssvit som inkluderar Writer, Spreadsheets, Presentation och PDF-redigeringsverktyg. Den levereras som en webbläsaråtkomlig skrivbordsapplikation via KasmVNC-strömning, vilket ger dig en komplett kontorsmiljö från vilken enhet som helst utan att installera programvara lokalt.

Att själva hosta WPS Office på en VPS ger en beständig arbetsyta där dina dokument alltid är tillgängliga via en säker URL. WPS Office har hög kompatibilitet med Microsoft Office-format – DOCX, XLSX och PPTX – vilket gör det till en praktisk kontorssvit för att arbeta med filer från kollegor som använder Microsoft Office.