Installera WPS Office med ettklicksinstallation.
Fullfjädrad kontorssvit med Writer, Spreadsheet och Presentation som du kommer åt från vilken webbläsare som helst via din VPS.
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Vad du kan bygga med WPS Office
WPS Office är en omfattande kontorssvit som inkluderar Writer, Spreadsheets, Presentation och PDF-redigeringsverktyg. Den levereras som en webbläsaråtkomlig skrivbordsapplikation via KasmVNC-strömning, vilket ger dig en komplett kontorsmiljö från vilken enhet som helst utan att installera programvara lokalt.
Att själva hosta WPS Office på en VPS ger en beständig arbetsyta där dina dokument alltid är tillgängliga via en säker URL. WPS Office har hög kompatibilitet med Microsoft Office-format – DOCX, XLSX och PPTX – vilket gör det till en praktisk kontorssvit för att arbeta med filer från kollegor som använder Microsoft Office.
Viktiga funktioner i WPS Office
Komplett kontorspaket
Innehåller Writer (ordbehandlare), Kalkylblad (Excel-kompatibel), Presentation (PowerPoint-kompatibel) och PDF-verktyg i ett paket.
Webbläsarbaserad åtkomst
Få tillgång till hela WPS Office-skrivbordet från vilken webbläsare som helst via KasmVNC utan att installera programvara på din lokala enhet.
Microsoft Office-kompatibel
Öppna, redigera och spara DOCX-, XLSX- och PPTX-filer med hög återgivningskvalitet för att bibehålla kompatibiliteten med Microsoft Office-användare.
PDF-redigering
Visa, kommentera och redigera PDF-dokument direkt i WPS Office utan att först konvertera till ett annat format.
Beständig dokumentlagring
Dokument och inställningar kvarstår mellan sessioner på din VPS så din arbetsyta alltid är precis som du lämnade den.
Varför köra WPS Office på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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