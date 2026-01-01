Installera Zenfeed med en klicksinstallation.
AI-driven RSS-hub som sammanfattar, semantiskt söker och dirigerar dina flöden till handlingsbara varningar och rapporter.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Zenfeed
Zenfeed är ett öppen källkod AI-informationsnav som kombinerar en klassisk RSS-läsare med en personlig LLM-sekreterare. Istället för att drunkna i råa flöden passerar varje artikel genom en konfigurerbar pipeline som sammanfattar innehållet, klassificerar det med anpassade prompter och bäddar in det i ett semantiskt index som du kan fråga med naturligt språk. Spårningsregler förvandlar godtyckliga ämnen till återkommande jobb som levererar schemalagda genomgångar, övervakningssammanfattningar eller webhook-aviseringar när matchande innehåll dyker upp.
Att självhysa Zenfeed på din egen VPS håller din prenumerationslista, läshistorik och din LLM API-nyckel på infrastruktur som du kontrollerar. Mallen paketerar webbgränssnittet, Zenfeed-motorn med beständig lagring och en privat RSSHub-instans så att du kan prenumerera på tusentals källor som inte exponerar inbyggda RSS-flöden.
Viktiga funktioner i Zenfeed
AI-sammanfattningar
Ett LLM bearbetar varje artikel och producerar en kortfattad sammanfattning så att du kan skanna dussintals källor på minuter istället för timmar.
Semantisk sökning
Ett inbäddningsindex låter dig söka i din läshistorik med naturligt språk och hitta relaterade berättelser över flöden och tid.
Schemalagda genomgångar
Konfigurera återkommande jobb som sammanställer dagliga eller veckovisa sammanfattningar av det som är viktigast och levererar dem via e-post eller webhook.
Ämnesövervakning
Definiera spårningsregler med anpassade uppmaningar som utlöser aviseringar när nya artiklar matchar ett ämne, företag eller nyckelord.
Paketerad RSSHub
En inbyggd RSSHub-instans förvandlar tusentals webbplatser utan inbyggda flöden till prenumerationer som du kan skicka genom AI-pipelinen.
Öppna MCP-server
Fungerar som en Model Context Protocol-server så att AI-klienter som Cherry Studio kan chatta direkt med ditt personliga flödesbibliotek.
Varför köra Zenfeed på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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