Zenfeed är ett öppen källkod AI-informationsnav som kombinerar en klassisk RSS-läsare med en personlig LLM-sekreterare. Istället för att drunkna i råa flöden passerar varje artikel genom en konfigurerbar pipeline som sammanfattar innehållet, klassificerar det med anpassade prompter och bäddar in det i ett semantiskt index som du kan fråga med naturligt språk. Spårningsregler förvandlar godtyckliga ämnen till återkommande jobb som levererar schemalagda genomgångar, övervakningssammanfattningar eller webhook-aviseringar när matchande innehåll dyker upp.

Att självhysa Zenfeed på din egen VPS håller din prenumerationslista, läshistorik och din LLM API-nyckel på infrastruktur som du kontrollerar. Mallen paketerar webbgränssnittet, Zenfeed-motorn med beständig lagring och en privat RSSHub-instans så att du kan prenumerera på tusentals källor som inte exponerar inbyggda RSS-flöden.