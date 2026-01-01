Kimai är en mogen applikation för tidrapportering med öppen källkod som ger frilansare, byråer och företag ett pålitligt sätt att logga fakturerbara timmar, hantera kundprojekt och skapa korrekta fakturor. Med ett rent webbgränssnitt, stöd för flera användare och rollbaserade behörigheter skalar den från en ensam utvecklare som spårar sin egen tid till en byrå som koordinerar dussintals teammedlemmar över många kunder.

Till skillnad från SaaS-verktyg för tidrapportering som tar betalt per användare, innebär egenvärdskap av Kimai på din egen VPS inga återkommande prenumerationskostnader och fullständigt ägande av dina tidsregistreringar och faktureringsdata. Denna mall inkluderar MySQL för hållbar, produktionsklar lagring.