Installera Kimai med ettklicksinstallation.
Gratis plattform med öppen källkod för tidrapportering för frilansare, byråer och team för att logga fakturerbara timmar och skapa fakturor.
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Vad du kan bygga med Kimai
Kimai är en mogen applikation för tidrapportering med öppen källkod som ger frilansare, byråer och företag ett pålitligt sätt att logga fakturerbara timmar, hantera kundprojekt och skapa korrekta fakturor. Med ett rent webbgränssnitt, stöd för flera användare och rollbaserade behörigheter skalar den från en ensam utvecklare som spårar sin egen tid till en byrå som koordinerar dussintals teammedlemmar över många kunder.
Till skillnad från SaaS-verktyg för tidrapportering som tar betalt per användare, innebär egenvärdskap av Kimai på din egen VPS inga återkommande prenumerationskostnader och fullständigt ägande av dina tidsregistreringar och faktureringsdata. Denna mall inkluderar MySQL för hållbar, produktionsklar lagring.
Viktiga funktioner i Kimai
Fakturerbar tidsregistrering
Starta och stoppa tidtagare eller ange timmar manuellt för valfri klient, projekt eller aktivitet för korrekt fakturering.
Fakturagenerering
Skapa fakturor direkt från registrerade tidsregistreringar utan att exportera till ett separat verktyg.
Detaljerad rapportering
Filtrera rapporter efter användare, projekt, klient eller datumintervall för att förstå utnyttjandet och stödja klientfakturering.
Insticksprograms utbyggbarhet
Utöka Kimai med community-plugins för anpassade arbetsflöden, integrationer och ytterligare exportformat.
Varför köra Kimai på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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