Upp till 69 % rabatt pÃ¥ Juxtapose

Deploy Juxtapose in one click installation.

Self-hosted notification router that forwards webhook events from dev tools to Slack, Google Chat, and more.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Deploy Juxtapose in one click installation.

VÃ¤lj en VPS-prenumeration fÃ¶r Juxtapose

69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
PopulÃ¤rast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
2 vCPU-kÃ¤rnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 310,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
4 vCPU-kÃ¤rnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 553,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
8 vCPU-kÃ¤rnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
PopulÃ¤rast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
2 vCPU-kÃ¤rnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 310,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
4 vCPU-kÃ¤rnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 553,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
8 vCPU-kÃ¤rnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behÃ¶ver och mer

Docker manager
Snabb Ã¥tkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nÃ¤tverkshastighet
Offentligt API
Datacenter Ã¶ver hela vÃ¤rlden
Gratis domÃ¤n i 1 Ã¥r
Docker manager
Snabb Ã¥tkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nÃ¤tverkshastighet
Offentligt API
Datacenter Ã¶ver hela vÃ¤rlden
Gratis domÃ¤n i 1 Ã¥r

Alla planer betalas i fÃ¶rskott. MÃ¥nadspriset Ã¥terspeglar det totala planpriset delat med din plans antal mÃ¥nader.

Vad du kan bygga med Juxtapose

Juxtapose is a self-hosted notification routing service that receives webhook events from development and operations tools â€” Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit â€” and delivers formatted alerts to your preferred messaging platform. A Liquid-based template engine lets each user customize notification content and apply filtering rules, so teams only receive the alerts that matter to them.

Self-hosting Juxtapose on your own VPS keeps potentially sensitive notification payloads â€” commit messages, ticket details, build logs â€” entirely within your infrastructure. There are no per-notification fees, no rate limits, and no dependency on third-party routing services that may change pricing or discontinue support for your tools.

Kom igÃ¥ng nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Juxtapose

Webhook Ingestion

Receive events from Jira, Bitbucket, Docker Hub, Jenkins, Zendesk, and Gerrit with pre-built parsers for each service.

Multi-Platform Delivery

Route notifications to Slack, Google Chat, Jabber/XMPP, and Pushover, reaching teams wherever they communicate.

Liquid Template Engine

Customize notification messages with Liquid templates and built-in modifiers, shaping exactly what information each alert contains.

Per-User Filtering Rules

Each user defines their own filtering rules based on incoming data fields, eliminating alert fatigue from irrelevant project activity.

LDAP Authentication

Integrate with existing LDAP directories for centralized user management and single sign-on across enterprise environments.

VarfÃ¶r kÃ¶ra Juxtapose pÃ¥ Hostinger

Lansera med ett klick

FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. VÃ¤x globalt.

VÃ¤lj en serverplats nÃ¤rmare din mÃ¥lgrupp och Ã¶ka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igÃ¥ng nu
Lansera lokalt. VÃ¤x globalt.

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