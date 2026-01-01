Vvveb är ett innehållshanteringssystem med öppen källkod och en integrerad visuell dra-och-släpp-sidbyggare. Det låter dig designa och publicera professionella webbplatser, bloggar och e-butiker genom att dra komponenter till arbetsytan och anpassa dem visuellt — ingen kodning krävs.

Att själv hosta Vvveb på en VPS ger dig full kontroll över din webbplatsinfrastruktur och data utan månatliga SaaS-avgifter. Komponentbiblioteket omfattar layouter, text, media, formulär och e-handelselement, medan backend tillhandahåller hantering av flera sidor, medieuppladdningar och temaanpassning.