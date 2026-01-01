Installera Vvveb CMS med ett klick.
Dra-och-släpp CMS för att bygga webbplatser, bloggar och e-handelsbutiker visuellt utan att skriva kod.
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Vad du kan bygga med Vvveb CMS
Vvveb är ett innehållshanteringssystem med öppen källkod och en integrerad visuell dra-och-släpp-sidbyggare. Det låter dig designa och publicera professionella webbplatser, bloggar och e-butiker genom att dra komponenter till arbetsytan och anpassa dem visuellt — ingen kodning krävs.
Att själv hosta Vvveb på en VPS ger dig full kontroll över din webbplatsinfrastruktur och data utan månatliga SaaS-avgifter. Komponentbiblioteket omfattar layouter, text, media, formulär och e-handelselement, medan backend tillhandahåller hantering av flera sidor, medieuppladdningar och temaanpassning.
Viktiga funktioner i Vvveb CMS
Visuell sidbyggare
Bygg sidor genom att dra och släppa komponenter på en interaktiv arbetsyta med omedelbar visuell feedback och direktredigering.
E-handelsredo
Skapa produktkataloger, kundvagnar och kassaprocesser med inbyggda e-handelskomponenter och mallar.
Blogghantering
Skapa och hantera blogginlägg med kategorier, taggar och författarprofiler med de inbyggda innehållshanteringsverktygen.
Temaanpassning
Anpassa färger, typsnitt och layout globalt via temaredigeraren utan att röra CSS eller mallfiler direkt.
Kodfri publicering
Publicera nya sidor och uppdatera innehåll visuellt utan inblandning från utvecklare, vilket håller webbplatsuppdateringar snabba och oberoende.
Varför köra Vvveb CMS på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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