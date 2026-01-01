Installera Rybbit med ett klick.
Modern webbanalysplattform med öppen källkod som spårar besökarbeteende utan kakor, spårningsskript eller invasiv datainsamling.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Rybbit
Rybbit är en webbanalysplattform med fokus på integritet, utformad som ett modernt alternativ till Google Analytics. Den levererar sidvisningar, sessioner, avvisningsfrekvenser, hänvisningar, geografisk data och sessionsuppspelningar utan att använda cookies eller spårning över flera webbplatser – vilket gör GDPR-efterlevnad till en inbyggd egenskap snarare än en eftertanke.
Med ClickHouse för högpresterande händelselagring och PostgreSQL för applikationsdata hanterar Rybbit stora händelsevolymer med snabba instrumentpanelsfrågor. Självhosting eliminerar avgifter per webbplats och gränser för datalagring, vilket ger dig fullständigt ägande av besöksdata över alla dina webbplatser.
Viktiga funktioner i Rybbit
Spårning utan kakor
Spårar besökare utan cookies eller fingeravtryck, vilket tar bort behovet av samtyckesbanderoller samtidigt som den förblir kompatibel med GDPR och CCPA.
Sessionsuppspelningar
Spelar in och spelar upp användarsessioner för att förstå exakt hur besökare navigerar på din webbplats och var de avbryter.
Anpassad evenemangsspårning
Fånga all användarinteraktion med anpassade händelser och JSON-egenskaper för detaljerad trattanalys och konverteringsoptimering.
Realtidsöversikt
Se live besöksantal, aktiva sidor och omedelbara mätvärdesuppdateringar så att du kan övervaka trafiktoppar när de inträffar.
Multisite-support
Hantera analysdata för flera webbplatser från en enda kontrollpanel med åtkomstkontroller på organisationsnivå för team.
Varför köra Rybbit på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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