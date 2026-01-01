Rybbit är en webbanalysplattform med fokus på integritet, utformad som ett modernt alternativ till Google Analytics. Den levererar sidvisningar, sessioner, avvisningsfrekvenser, hänvisningar, geografisk data och sessionsuppspelningar utan att använda cookies eller spårning över flera webbplatser – vilket gör GDPR-efterlevnad till en inbyggd egenskap snarare än en eftertanke.

Med ClickHouse för högpresterande händelselagring och PostgreSQL för applikationsdata hanterar Rybbit stora händelsevolymer med snabba instrumentpanelsfrågor. Självhosting eliminerar avgifter per webbplats och gränser för datalagring, vilket ger dig fullständigt ägande av besöksdata över alla dina webbplatser.