Installera GoCD med ett klick.
Öppen källkod-server för kontinuerlig leverans med kraftfull pipelinemodellering, värdeflödeskartläggning och beroendehantering för komplexa releasearbetsflöden.
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Vad du kan bygga med GoCD
GoCD är en server för kontinuerlig leverans utvecklad av ThoughtWorks som går bortom grundläggande CI för att modellera hela programvaruleveranskedjan. Dess kärnstyrka är förmågan att definiera komplexa pipelines med fan-in- och fan-out-beroenden, vilket låter teamen exakt representera hur kod rör sig från commit till produktion över flera steg, miljöer och parallella spår.
Vyn för värdeflödeskartan ger teamen en realtidsvisualisering av varje byggnation och distribution över hela pipelinen, vilket gör det enkelt att identifiera flaskhalsar och förstå statusen för varje release. GoCD körs via en lättviktig server- och agentarkitektur, så ni enkelt kan skala byggkapaciteten genom att lägga till fler agenter. Självhostning säkerställer att era pipelinekonfigurationer, artefakter och distributionshistorik förblir helt under er kontroll.
Viktiga funktioner i GoCD
Värdeflödeskartläggning
Visualisera varje byggnation och driftsättning genom hela pipeline i realtid, vilket gör flaskhalsar och releasestatus omedelbart synliga.
Pipeline-modellering
Modellera komplexa fan-in- och fan-out-beroenden mellan pipelines för att korrekt representera hur kod flödar från commit till produktion.
Parallell körning
Kör flera steg och jobb parallellt inom en pipeline för att minska byggtiderna och maximera infrastrukturanvändningen.
Agentbaserad skalning
Lägg till byggagenter för att skala kapaciteten horisontellt — varje agent hämtar jobb från servern och kör dem oberoende.
Pipeline som kod
Lagra pipelinekonfigurationer i ditt Git-repository och låt GoCD automatiskt synkronisera och tillämpa ändringar vid varje push.
Varför köra GoCD på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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