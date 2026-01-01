GoCD är en server för kontinuerlig leverans utvecklad av ThoughtWorks som går bortom grundläggande CI för att modellera hela programvaruleveranskedjan. Dess kärnstyrka är förmågan att definiera komplexa pipelines med fan-in- och fan-out-beroenden, vilket låter teamen exakt representera hur kod rör sig från commit till produktion över flera steg, miljöer och parallella spår.

Vyn för värdeflödeskartan ger teamen en realtidsvisualisering av varje byggnation och distribution över hela pipelinen, vilket gör det enkelt att identifiera flaskhalsar och förstå statusen för varje release. GoCD körs via en lättviktig server- och agentarkitektur, så ni enkelt kan skala byggkapaciteten genom att lägga till fler agenter. Självhostning säkerställer att era pipelinekonfigurationer, artefakter och distributionshistorik förblir helt under er kontroll.